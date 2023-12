Ángel Cristo puso patas arriba el mundo mediático hace tan solo una semana después de sus polémicas declaraciones. El hijo de Bárbara Rey se abrió en canal en De Viernes, un programa de televisión de Telecinco presentado por Santi Acosta. La primera parte de la entrevista dejó revelaciones inéditas acerca de cómo era la vida familiar en su casa de La Moraleja, las deudas a las que tuvieron que hacer frente, su relación con su madre o el asunto con el hemérito Juan Carlos cuando este era Rey.

La tan esperada segunda parte llegará a las 22.00 horas del viernes 1 de diciembre a la televisión para continuar revelando algunos de los datos más escabrosos de la vida de Ángel Cristo, mientras su hermana y su madre cargan ahora con toda la presión mediática.

Sin embargo, parece que muchas de las revelaciones no eran un secreto para el entorno televisivo. La periodista y mítica colaboradora de Sálvame pasó por el podcast del periódico ABC, Drama Queen, para dar su opinión acerca de lo ocurrido con Cristo Jr.

“Ángel a mí me llamaba mucho tiempo porque quería hacer esto”, confesó Lozano. Al parecer, fue ella misma la que lo impidió en alguna ocasión después de horas de horas de conversación y colgada al teléfono con el hijo de Bárbara Rey: “Yo le frené muchísimas veces. Luego se calmaba”.

Cuenta Lydia Lozano que advertía a Ángel Cristo sobre dónde le iba a llevar toda esta situación: “¿No te das cuenta de que vas a acabar como Kiko Rivera? El de la herencia envenenada. Tú no puedes hablar, si tú te sientas delante de mí no puedes hablar. No tienes el culito limpio”.

Lydia Lozano no daba crédito con el motivo de la entrevista: “Yo lo que flipo es que le hayan llevado a Telecinco”. De hecho, la periodista apunta a que sabe que son problemas de dinero y dejó claro que para nada se trata de un montaje: “Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo y cuando yo estaba en Sálvame podría haberlo contado y a lo mejor él no hubiera cobrado los 120 000 pavos que ha cobrado”.

¿Qué nos queda por saber? De momento, Telecinco ha compartido en sus redes sociales un fragmento de lo que será la segunda parte de la entrevista, donde Cristo hablará sobre la relación de su madre con Juan Carlos I. "Mi madre toma la decisión de hacerle unas fotos al rey, se esconden unas cámaras en la habitación, otra en el comedor… Estoy unas dos horas haciendo fotos, intimas… Se le entregan a mi madre entre 25 y 30 millones de pesetas, en ese momento tienes muchísimo miedo. Un niño no tiene que ver a su madre desnuda con otro hombre en ningún momento", declaró el hijo de Bárbara Rey.

Por su parte, su hermana Sofía Cristo respondía a la prensa en el aeropuerto con un “es horroroso” en referencia a las cámaras. En cuanto a su hermano, no quiso añadir nada más: "Es que todos los días os digo lo mismo, gracias y no voy a hablar. Si queréis ya salgo con un cartel y ya está”.