Los ciclistas del Equipo Movistar, Samuel Sanchez y otros deportistas de elite están muy satisfechos con los resultados sobre su rendimiento y recuperación gracias a BIOW, el sistema diseñado en Asturias, que actúa sobre el organismo cada noche, mientras se duerme, ayudando a detoxificar y a regenerar las células de todo el cuerpo. Esto tiene efectos inmediatos sobre la respiración, el sueño y la piel, y efectos a medio y largo plazo sobre múltiples procesos ya que aumenta la energía en la célula, la síntesis de proteínas y reduce el estrés oxidativo. Esta tecnología está obteniendo resultados sorprendentes en todo tipo de deportistas.

Biow, una revolución en el deporte

Samuel Sánchez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 ensalza las cualidades de BIOW

¿Cuánto tiempo llevas utilizando BIOW?

Llevo utilizando BIOW desde hace 1 año. Justo cuando empezó la pandemia

¿Qué has experimentado como ciclista tras usarlo?

En estos últimos meses he comprobado que BIOW me ha aportado beneficios en el corto y largo plazo, fundamentales para el rendimiento del deportista. Empezar el día de mejor humor, y con menos estrés mejora tu calidad de vida además de ayudar a tu rendimiento. El mayor beneficio es un descanso profundo y placentero con lo cual la recuperación es mayor y mas rápida. Mi experiencia me ha permitido saber que cuando eres deportista de elite, la recuperación ante el esfuerzo afecta de manera decisiva en el rendimiento. Sin duda un buen descanso es clave, siendo casi tan impórtate como el propio entrenamiento. BIOW te ayuda a respirar mejor para que tengas un verdadero descanso profundo y reparador.

¿Cuál es el protocolo de uso?

Es muy sencillo el funcionamiento. Las unidades de regeneración siempre están encendidas y yo suelo dejarlo en modo automático. Su software de gestión se regula de manera automática y apaga su display para que no moleste por la noche mientras trabaja.

¿Los ciclistas lo usan tanto en casa como en las habitaciones de los hoteles?

Es lo perfecto para llevártelo a todos los lados. Para un deportista profesional, el descanso es prioritario, esté donde esté. Biow asegura un descanso óptimo, regenerando tu organismo para rendir al 100x100 diariamente. Y es que estamos ante un invento español llamado a revolucionar el deporte. Ya lo han hecho famoso futbolistas de primera línea mundial, entre otros la selección Española, el Real Madrid o el Villareal, pero la gran novedad es que este sistema ahora es accesible para todos los deportistas amateur, ya que ahora se puede tener Biow por el precio de un café al día.

La opinión del médico del Equipo Movistar Team de ciclismo, el Doctor Eduardo González

"En Movistar Team ya es la segunda temporada que utilizamos el dispositivo Biow en las habitaciones de nuestros ciclistas. Los corredores notan que recuperan mejor. Al aumentar la calidad del aire respirado, el descanso es más profundo y el sueño más reparador. Esto, a la larga, sobre todo en carreras por etapas y grandes vueltas, repercute en una mejor recuperación y es un factor clave para optimizar el rendimiento en el medio y largo plazo. El protocolo de utilización de Biow es diario. Lo utilizamos tanto en el equipo masculino como en el femenino y estamos muy satisfechos con las unidades CRU de Biow, ya que las percepciones de los ciclistas, así como las mediciones que hemos constatado, indican que la mejora es significativa".

¿Es Biow solo para deportistas?

¡Claro que no! Existen varios estudios científicos que avalan esta tecnología de vanguardia basada en bioingenieria, sin efectos secundarios para la salud. Un sistema para el cuidado de la salud a disposición de cualquier persona que esté interesada en probar estos productos. Como dicen desde la compañía su intención es "mejorar la vida de las personas" y para ello están trabajando en un plan de expansión para llevar este descubrimiento a cada hogar. Actúa durante todo el día sobre la salud y especialmente cada noche. No emite ruido alguno y no aumenta el consumo de luz por lo que es recomendable su uso continuado para mayor rendimiento y mejora de los efectos. Resumiendo, Biow tiene influencia sobre sobre:

• Regeneración muscular (aceleración en la reparación de tejidos y recuperación de la fatiga muscular).

• Estado emocional y Concentración (reducción de la genotoxicidad).

• Recuperación de lesiones y enfermedades.

• Aceleración de la reducción de la inflamación y del dolor.

• Capacidad pulmonar.

• Rendimiento físico e intelectual (función superior a lo normal de músculos y retina).