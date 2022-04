“El cambio en Llanes ya empezó, queda un día menos para sustituir al cuatripartito”

Antonio Trevín vuelve con 65 años a sus orígenes políticos, al frente de la agrupación socialista de Llanes, “con la misma pasión y vocación” que cuando fue alcalde, hace 35 años. Su victoria, por un margen ajustado de 29 votos, tiene como objetivo recuperar la Alcaldía en las elecciones 2023.

–¿Confiaba en ganar el congreso del PSOE llanisco?

–Quería ganar el congreso de Llanes, pero según transcurría la tarde y visto el número tan importante de militantes que votaron, debo reconocer que me entró un cierto nerviosismo.

–El resultado con su oponente, Ángel Morales, fue muy apretado. ¿Cómo piensa gestionarlo?

–El momento de la discusión interna ya pasó. Ahora llega el de la apertura de la agrupación a la sociedad. Voy a hacer un trabajo interno muy importante de integración y una labor muy importante de conexión de los socialistas con la sociedad llanisca, con las organizaciones locales y con mucha gente que tiene mucho que decir sobre el futuro de Llanes.

–Imagino que tuvo muchas felicitaciones. ¿Cuál le sorprendió más?

–Sinceramente, muchas. Algunas de militantes de Llanes que reconocieron que no me habían votado pero que se ponían a mi disposición y que me dijeron que esperan que en poco tiempo les convenza de que ha sido buena mi elección. Haré todo lo posible para convencerlos. Y me hicieron especial ilusión, además de las gente muy cercana, las de Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez-Vigil, Javier Fernández, Adrián Barbón y Jesús Sanjurjo, que fueron muy cariñosas. También me felicitó gente de otros partidos.

–¿Qué balance hace de este congreso, victoria al margen?

–Pues una positiva y otra que no lo es. Lo mejor ha sido el ejercicio de democracia, la capacidad de movilización y la ilusión de la militancia llanisca, que participó en un 93 por ciento. La no tan positiva es que hay que buscar otra fórmula, por ejemplo que quienes compitan sean los candidatos a la secretaría general para después hacer la mejor ejecutiva. En la lista que encabezaba el compañero Ángel Morales, al que le tengo gran afecto personal, hay gente muy válida.

–¿Cómo ve viable esa integración?

–Hay que hablar mucho con las personas y luego se abre un campo muy importante a través de los grupos de trabajo, que serán el espacio para invitar a la reflexión y a la aportación sobre el futuro que queremos para Llanes. Y aquí cuentan todos, con el proceso de este fin de semana se acabó cualquier tipo de diferencia en la agrupación socialista de Llanes. Todos y todas son iguales, con todas y con todos voy a contar.

–Gente de su grupo más cercano reprochó la existencia de demasiadas trabas en este proceso por parte de la gestora.¿Hubo juego limpio o no?

–Presumo de que hace más de treinta años me dije que nunca perdería un amigo por la política y que nunca estaría en esta labor con heridas o resquemores. Ha sido una competición vital, dinámica a la que le aplicaremos el viejo principio americano de que “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”.

–¿Queda mucho por coser en el PSOE de Llanes antes de salir a por la Alcaldía?

–No son procesos separados sino paralelos. Este domingo en las calles de Llanes muchas personas, muchos votantes de otros partidos, me indicaron su disposición a trabajar conjuntamente para llevar a cabo el proyecto que tiene que conllevar, para el bien de Llanes, la sustitución del gobierno cuatripartito dentro de un año. Los militantes ya conocen la disponibilidad de la nueva ejecutiva a contar con todos y pido una actitud recíproca. Si se dan ambas, estoy convencido de que la integración será total.

–¿Los resultados en los congresos de Gijón y Llanes es el principio de algo, más allá de lo territorial, en el socialismo asturiano ?

–Lo que pasó en Llanes se refiere a Llanes y lo que pasó en Gijón. se circunscribe a Gijón. No hay ninguna otra lectura posible. Todos tenemos claro que el liderazgo autonómico en Asturias está resuelto y bien resuelto, al igual que sucede con el liderazgo nacional del PSOE. Esto son únicamente dinámicas locales y solo en esos ámbitos se pueden interpretar.

–¿No se siente cómodo con la etiqueta de crítico con la actual dirección del partido?

–No me siento identificado con las etiquetas que están saliendo estos días, igualmente que tampoco lo estaría si me hubieran tildado de oficialista. Me quedo con lo de socialista a secas y, además, muy orgulloso de ello.

–¿Cuál será su hoja de ruta?

– Vamos a poner en marcha una campaña de afiliación para aprovechar esta dinámica positiva que se ha generado. El PSOE ya es una referencia de cara a las próximas elecciones para la sustitución de la desgracia que tiene Llanes con el cuatripartito. Y vamos a intensificar la labor de oposición y control al cuatripartito. Este lunes ya metimos por el Registro la petición para que conocer el contenido del “Pacto de Posada” que, según informes jurídicos muy solventes, es ilegal. Si no lo hacen público en cinco días iniciaremos acciones en ámbitos administrativos e incluso judiciales. Ese pacto debe esconder algo muy sospechoso o muy indigno para que no se ya ha hecho público. La sociedad llanisca debe conocer qué se oculta ahí con tanto encono.

–¿Cuáles son las asignaturas pendientes de Llanes?

–Llanes tiene que volver a ser una referencia, empezando por el campo digital y las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas. Otra laguna es que en estos siete años no se hizo ni una vivienda, ni para el residente de todo el año, ni para el trabajador temporal y en este caso debemos trabajar con el sector que los contrata. Hay que repensar el proyecto de Llanes, del que carece hace siete años. Hay una gran mayoría, que excede los límites del PSOE, a la que debemos dar un proyecto. El actual alcalde está “bunkerizado” en su despacho y no frecuenta ni la sedes autonómicos ni las estatales, que es donde realmente se reparten los presupuestos y los grandes proyectos. Hay que revertir esta parálisis.

–¿Cómo será el calendario de primarias?

–No tengo ni idea porque esa convocatoria depende de la ejecutiva autonómica. Cada uno debemos centrarnos en lo que nos corresponde. El cambio en Llanes empezó este domingo, ya queda un día menos para sustituir a este cuatripartito, y sacarlo del marasmo en el que se encuentra, gracias a la gran movilización de los socialistas llaniscos. Llanes está esperando el nuevo proyecto socialista y yo estoy dispuesto a liderarlo.