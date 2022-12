Diego Canga, ya en Asturias para la batalla electoral: "A la gente que espera aire fresco, les diré tres palabras: no les defraudaré”

Diego Canga aterrizó a última hora de este viernes en Asturias llegado desde Bruselas para iniciar, sobre el terreno, su camino como candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas. Y lo hizo presentando al que será su equipo de confianza y lanzando sus primeros mensajes a los asturianos, con referencias al actual presidente autonómico, Adrián Barbón. Canga se presentó como la única alternativa novedosa al PSOE. Estas fueron sus primeras palabras nada más aterrizar en el aeropuerto de Santiago del Monte.

Novedad frente a "más de lo mismo". "La elección del 28 de mayo es relativamente sencilla. Por una parte está más de lo mismo, y por otra, un proyecto completamente novedoso. Más de lo mismo porque (los socialistas) llevan gobernando casi cuarenta años en Asturias y se presenta exactamente la misma persona. Mientas que nosotros presentamos una alternativa completamente novedosa para la sociedad asturiana".

Político profesional frente a trabajador. "Tienen que decidir también entre un político profesional, una persona que solo ha trabajado en la política (Adrián Barbón), respecto a alguien como yo, que tiene un trabajo y lo deja para venir a servir a Asturias. Me dirijo a todas esas personas que critican a la política, que se quejan de que hay demasiado político profesional: ahora tienen una ocasión estupenda comparando un político profesional respecto a alguien con una formación y una carrera, que ha trabajado toda su vida fuera de la política".

Símil futbolístico. "Después de cuarenta años de socialismo, Asturias ya está en Segunda. Estábamos en Primera y hemos bajado a Segunda. Y vendré el día 17 al derbi. Es un derbi entre dos equipos de Segunda, pero cuando vivía aquí era entre equipos de Primera. La elección de los asturianos es muy fácil: si quieren bajar a Segunda b, ya saben a quién tienen que votar; si quieren a alguien que intente llevarles a Primera, la única opción que hay es el PP y el proyecto que tengo el honor de encabezar. A la gente que espera cambio, renovación y aire fresco, les diré tres palabras: no les defraudaré”

Mensaje al presidente Barbón. "Ha dicho de mí que con respeto asume mi llegada, y se lo agradezco porque yo a él también lo voy a tratar con respeto. En la política española sobran agresividad, malos modales, falta de educación… Y yo voy a contribuir con cortesía y educación, desde la discrepancia política pero con educación. Decía también que me ve bien y con respeto como líder de la oposición, y quiero decirle que cuando sea él el líder de la oposición también le trataré con mucho respeto".

Vuelta a su tierra desde Bruselas. "Estoy muy contento de volver a casa, muy tranquilo, animado, soy consciente del reto que tengo por delante, y lo voy a afrontar con humildad y moral de victoria"

Su equipo más cercano con representantes de diferentes partes de Asturias. "Mi equipo lo he elegido yo. Álvaro Queipo, secretario general, de Occidente. Le doy las gracias por cómo ha puesto el partido a mi disposición, es una persona extremadamente competente y de fiar, y quiero darle las gracias públicamente. He elegido también a Esther Llamazares, que será mi jefa de campaña. Cada vez que habla de Avilés se le ilumina la sonrisa, es archiconocida allí. Marifé (Gómez), a la que conocía ya, será encargada de participación ciudadana, muy conocida en el Oriente asturiano. Y mi jefa de prensa, Estefanía (Suárez), de Noreña, sportinguista. Y yo soy de Oviedo. Oriente, Occidente, Avilés, Gijón y Oviedo. Es el equipo que he elegido".

Su primera agenda. "Lo primero es ampliar el comité ejecutivo (del PP de Asturias), como me han pedido que haga en Génova. Después tendremos un acto con Francisco Rodríguez, empresario al que admiro mucho. Ojalá hubiera más personas como él en Asturias. Por la tarde vamos a la Universidad Laboral, sitio al que tengo especial afecto, donde haré mi primera intervención pública por la tarde. El domingo por la mañana iré a la Santina, a Covadonga, algo muy importante en mi vida. He ido muchas veces, pero es la primera vez que voy como candidato. Por la tarde visitaremos un llagar de sidra con denominación de origen; yo me ocupo en Europa de los productos con denominación de origen. Y el lunes por la mañana iré al Ayuntamiento de Oviedo a verme con Alfredo Canteli, el alcalde".

Viaje en coche con su perra. "Vuelvo el próximo fin de semana, pero vendré en coche porque tengo una perra que no entiende de campañas electorales, y me chupo 1.500 kilómetros en coche solo por traer a mi perra conmigo".

Contestación a Gimena Llamedo. "Una pequeña precisión geográfica: una persona de la FSA (Gimena Llamedo) decía el otro día que vivo a miles de kilómetros. Probablemente no estaba atenta cuando iba a clases de geografía, porque yo vivo solamente a 1.500 kilómetros de aquí. Y por cierto, Gijón está a mil kilómetos de Málaga. No vivo en Australia, vivo en Bruselas, un lugar donde se deciden cosas muy importantes para nuestra región. Ya sé que a la FSA eso no le importa mucho, pero no vivo tan lejos y voy a venir en coche. Estaré dos semanas enteras en Navidades y voy a empezar a recorrer Asturias. EL lunes 19 vendrá nuestro presidente Feijóo, primero a Gijón y luego a Oviedo".