Cultura para salir del atolladero en el Caudal

Las buenas comunicaciones de las que disfruta la comarca del Caudal, con dos vías directas a los principales núcleos de población de Asturias, Oviedo y Gijón, desde Mieres, o disponer de las únicas estaciones de esquí del Principado, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, en Lena y Aller, respectivamente, como principales atractivos, no ha frenado la sangría de población en esta comarca. En el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), estos tres concejos se encuentran en la lista de los veinte que más población han perdido en la última década en España. Aller es el tercero, Lena el cuarto y Mieres llega hasta el sexto lugar. Unos datos que se explican por el declive de la minería y la falta de empleo alternativo, una transición que, por mucho que se empeñen en decirlo, no está siendo nada justa con estos territorios. Sin embargo, estos concejos tienen una luz de esperanza centrada en la cultura y el turismo, ya que Mieres se está convirtiendo en un importante polo cultural, tratando de acercarse a la altura de Gijón y Oviedo. En el turismo, el desarrollo de las estaciones de esquí, con una importante inversión en el caso de Valgrande-Pajares, o el fomento del patrimonio industrial también parecen apuntar maneras.

Liliana Castañón, que trabaja de gerocultora fuera de la comarca, confirma los datos del INE. "Esta zona bajó mucho desde que cerró la minería, creo que todas las Cuencas están viniéndose a menos porque no hay trabajo prácticamente para la juventud, y tiene que acabar marchando", destaca. En su caso, a pesar de trabajar fuera, decidió quedarse "porque en realidad aquí lo tienes todo, tampoco necesitas salir para nada, solo para trabajar, pero creo que la juventud opta por otras cosas".

Y eso que los intentos por hacer atractiva la comarca son muchos. De hecho, Mieres tiene una clara apuesta por el desarrollo cultural con la organización de jornadas, exposiciones y conciertos que es la envidia de muchos concejos. Para sumar en esta cruzada está la librería-café La Llocura de Mieres, que regentan Miguel Gallardo y Eva Rodríguez. "El concepto es tener un espacio cultural que, aunque se denomina librería-café, se montó para hacer eventos culturales, presentaciones culturales o conciertos con el único objetivo de animar culturalmente Mieres", destaca Gallardo. Un concepto que no es nuevo, explica, pues "ya tenemos ejemplos en Oviedo y Gijón; al principio nos costó que los vecinos participaran, pero con el tiempo fueron perdiendo el miedo".

Pero a pesar de este auge cultural, Gallardo se muestra poco esperanzado con el futuro de su tierra: "En Mieres antes había mineros y camareros; ahora solo camareros, no hay más trabajo en la zona". La falta de trabajo está en boca de todo el mundo. Lo aseguran también desde el mostrador de Casa Migio, en la plaza de abastos de Mieres, Blanca Álvarez y Eva Díaz. "Se ha notado mucho el bajón de la población, pero es que, para que la gente no se marche de aquí, lo que hace falta es que se creen nuevos puestos de empleo, que la juventud tenga algo para que no piense en marcharse", destaca Álvarez. Su compañera opina lo mismo, y añade que "también es lógico que haya bajado la natalidad porque ahora la gente se piensa mucho lo de tener hijos, algo que no pasaría si tuvieran el puesto de trabajo más asegurado".

Entre los clientes se encuentran Raimundo Fernández y José Antonio Suárez. El primero es jubilado de la minería y el segundo, de Duro Felguera. "Las inversiones deberían llegar para crear puestos de empleo y no para otras cosas", destaca Fernández, muy crítico con el empleo de diez millones de euros de fondos mineros que se está haciendo en la estación de Pajares. "Ese dinero deberían reservarlo para otras cosas que creen empleo directo", afirma. En su opinión, "podrían recuperarse viejas fábricas o naves, pero no se hace nada". Su amigo asegura que las comarcas mineras "no son ni la sombra de lo que eran, y todavía van a bajar mucho más".

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, tampoco es muy optimista. "No estamos en la hoja de ruta de ningún gobierno, hay un estudio del Comité de las Regiones que dice que en aquellos territorios que dependen de sectores básicos hay que estar trabajando en ellos entre 25 y 50 años, pero nada", destaca. Mientras tanto, estos territorios "están padeciendo una crisis detrás de otra, llevamos treinta o cuarenta años de reconversiones que no han conseguido que haya una oportunidad para los jóvenes y evitar su éxodo, normal que baje la población".

Vázquez considera que "tenían que haber trabajado con proyectos concretos y potentes que fueran generadores de empleo, pero nunca se hicieron, y ahora a ver qué ocurre con los fondos Next Generation, que son el último tren que vamos a tener en Asturias".

Como Ayuntamiento, "poco se puede hacer porque no tenemos competencias en empleo, lo que sí hacemos es reclamar un día sí y otro también para que se invierta y creen empleo, pero es algo que no depende de nosotros".