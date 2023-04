Los vecinos de San Martín de Luiña están encantados con la reapertura de un negocio local gracias al emprendimiento de María del Carmen Suárez, vecina de San Esteban (Muros de Nalon), quien el pasado 26 de abril se puso al frente de una pequeña tienda que llevaba un tiempo cerrada, en el centro del pueblo, donde tanto su padre, José Manuel Suárez, como su abuelo, "Mino el de la playa", eran personas muy queridas. "Fui muy bien recibida por los vecinos desde el minuto uno. Aquí, el que no conoce a mi padre, conoce a mi abuelo, y eran muy queridos, yo noto ese cariño, con lo que yo juego un poco con ventaja", bromea esta mujer que, tras ver un día que el establecimiento estaba en alquiler, decidió dar un paso al frente y convertirse en emprendedora rural.

Empezó muy joven a trabajar, motivo por el que, por una asignatura, no terminó sus estudios universitarios en Gijón en Gestión y Administración Pública. "Primero abrí una tienda donde había un poco de todo en San Esteban. Tras su cierre, a lo largo de los años, estuve trabajando en diferentes establecimientos de venta al público, especialmente ropa o perfumerías, entre otros, además de como camarera en restaurantes, bares y pubs. Siempre en comercio y hostelería, cara al público", explica. Durante nueve años vivió en Alicante hasta que, tras el fallecimiento de su padre hace año y medio, decidió volver a su tierra. "Estaba bien, tenía muchos amigos y no tengo más que buenos recuerdos para aquellos días, pero echaba mucho de menos a la familia y a la tierra y me dije que era el momento de regresar", explica.

Antes de reabrir el bar-tienda La Llambiona de las Luiñas también trabajó en Asturias en el ramo de la hostelería, llamándola para formar parte de una cuadrilla externa del cocinero Nacho Manzano para trabajar como camarera en eventos concertados como bodas, por ejemplo. "Es un trabajo temporal, que me encanta y que no voy a dejar aunque tenga mi tienda. Estoy muy contenta en el equipo y además es un trabajo en que siempre estás aprendiendo. Se trata de algunos sábados solo en verano, no todos, y cierro a partir de la una de la tarde ese día, el resto de la semana abro mañana y tarde porque además tengo servicio de bar, ofrezco productos a degustar a los clientes, que están en la tienda, además de vinos, cervezas, café y repostería", explica mientras termina de colocar los últimos detalles en su coqueta terraza.

Carmen Suárez ha decorado su tienda con mucha personalidad, con gusto y con calidez, donde llaman la atención tanto que tenga productos de primera necesidad, "de los de toda la vida, que para los que viven aquí es una comodidad, tanto en alimentación, como droguería y perfumería", así como una destacable muestra de productos gourmet asturianos de gran calidad.

"Para mí es muy importante apoyar a nuestros productores, vender lo que se hace en Asturias. Aquí, por ejemplo, tengo fabes de la zona así como cervezas, vinos, sidras, conservas, embutido o repostería de marcas asturianas. Este es un pueblo muy turístico y me gusta vender y promocionar lo que se hace en esta tierra. Aún no tengo página web, pero espero abrir pronto tienda online, aunque sí estoy en redes sociales", afirma.

Ella cree que se puede vivir y emprender en el campo. "Yo no pedí ninguna ayuda, decidí invertir el dinero que tenía y no pedir nada a nadie. Creo que se puede emprender y vivir en el medio rural si te sabes mover, si ofreces un buen producto y un buen servicio. La constancia es esencial. Yo animaría a la gente a volver al medio rural si tienen un proyecto que les dé viabilidad, además de que la calidad de vida en un pueblo no te la da ninguna ciudad. Yo estoy encantada aquí", señala.