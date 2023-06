La justicia condena al Principado por «abusar de la temporalidad» con interinos y laborales

Los interinos y laborales de larga duración de la administración autonómica asturiana están de enhorabuena. Hasta ocho sentencias –por el momento– han venido a avalar los argumentos de los recurrentes, médicos y bomberos, centrados en que el Gobierno del Principado ha incurrido en «abuso de la temporalidad», al mantenerlos durante años –hasta quince en algún caso– en una situación laboral irregular, con contrataciones prolongadas en puestos de naturaleza estructural.

El abogado asturiano Raúl Bocanegra es el artífice de esas ocho victorias, que suponen un severo varapalo para el Gobierno de Asturias y, en dos de los casos, un toque de atención del Tribunal Supremo (TS) a varios juzgados (no a todos, pues alguno ha emitido fallos en el mismo sentido) y a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que habían fallado previamente en sentido contrario.

Las dos sentencias que afectan a médicos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) corresponden al Supremo y tienen una importancia «muy grande en Asturias», destacó Bocanegra, porque el Alto Tribunal ya había emitido previamente dos fallos que, básicamente, venían a decir lo mismo que estas sobre el abuso del empleo temporal, pero que, hasta ahora, no se han reflejado en decisiones de algunos órganos judiciales inferiores.

El Supremo reconoce que hubo «abuso de la temporalidad» en el caso de los dos médicos recurrentes y anula las sentencias dictadas anteriormente en sentido contrario. La Consejería de Sanidad contrató temporalmente a estos trabajadores para funciones que tienen carácter permanente y para puestos en los que desarrollan las mismas funciones que los funcionarios de carrera.

El TS declara, en concreto, que la situación de los demandantes como personal estatutario de carácter temporal en régimen de interinidad constituyó «objetivamente un abuso del empleo público de duración determinada», y reconoce la estabilidad de sus plazas como médicos de atención continuada del SESPA. La sentencia desestima la petición de los recurrentes en torno a las consecuencias del reconocimiento del abuso de la temporalidad, aunque se debe, únicamente, a que ninguno de los dos ha sido cesado.

El fallo del Supremo supone para los afectados un «reconocimiento moral de primerísima fila», explicó Bocanegra. Pero tiene, además, una «notable importancia política», puesto que el Principado ha llegado a vanagloriarse públicamente de que ninguna sentencia había establecido que hubiera cometido abuso de la temporalidad, e hizo bandera en su momento de fallos en ese sentido de varios juzgados de la región y del TSJA.

Estas dos sentencias son solo el principio: en el futuro habrá «más de veinte», augura Bocanegra. De hecho hay varios casos en marcha. Claro que algunas llegarán demasiado tarde, pues varios de los recurrentes ya están jubilados, e incluso uno ha fallecido.

Ha habido también otras seis sentencias de juzgados de Oviedo y Mieres referidas a bomberos que trabajan como laborales desde hace años. Algunos de ellos fueron contratados en su día para sustituciones (la mayoría) y a otros se los llamó para cubrir vacantes mientras se celebraban los procedimientos de acceso a esas plazas. Las sentencias dejan claro que para que la Administración haga uso de contratos de sustitución es indispensable que en ellos figure el nombre de la persona a la que se sustituye y la causa, algo que no hizo en los casos ahora sentenciados.

En cuanto a los nombramientos para vacantes, solo se pueden prolongar durante el tiempo que duran los procesos selectivos para cubrir esas plazas. Ocurre que la Administración, en algunos casos, no convoca las oposiciones y los laborales acaban permaneciendo en esos puestos durante años de forma irregular. Los juzgados han coincidido en estas seis sentencias al rechazar la morosidad en la relación laboral, y han reconocido a los afectados como indefinidos no fijos, condenando al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) «a estar y pasar por dicha declaración, con todas las consecuencias inherentes a la misma». El Principado no ha recurrido ninguna de estas sentencias, por lo que han adquirido firmeza.