"Cangas del Narcea no es un gran destino turístico, es el destino turístico. Este cambio climático que se está sufriendo, ha de servir para que este tiempo más fresco que tenemos en Asturias, sirva para que los turistas vengan a descansar. Pero Cangas además, ofrece muchísimo más", destaca el regidor, José Luis Fontaniella, quien en las pasadas elecciones recuperó la Alcaldía tras ocho años de coalición de izquierdas.

"Tenemos una red de casas de turismo a primer nivel nacional. Tenemos uno de los mejores Paradores Nacionales del país. Tenemos el pulmón asturiano en la Reserva de la Biosfera de Muniellos con el mayor robledal de Europa. Tenemos las fiestas del Carmen y la Magdalena con la ‘descarga’ como referente asturiano. Tenemos el Parque Fuentes del Narcea, hospedajes en lugares especiales como el de Genestoso, Posada de Besullo, Berguño, Gedrez, Posada de Rengos, Besullo o Dagüeño, por ejemplo. Tenemos una gran artesanía como puede ser la Cerámica Negra de Llamas del Mouro, las navajas de Ponce en Posada o la fábrica de madreñas en Pambley, por ejemplo. Tenemos una hostería de diez que emplatan las carnes de ternera asturiana de Cangas, ¿sabe usted que somos la mayor cabaña ganadera de ternera asturiana de la región? Pues lo somos. Tenemos otro producto singular asturiano como es él el vino con una DOP vino de la tierra de Cangas. En definitiva, este ha sido un buen año turístico pero estoy convencido de que Cangas del Narcea tiene el mayor potencial de Asturias para poder promover esta región como un gran destino. Palacios del S.XVI, Alejandro Casona, bailes tradicionales, Banda de Música, presa del Prado del Molin con una magnífica asociación que nos ayuda a gestionarlo. El segundo Santuario más importante de Asturias, el Acebo… Como verá yo estoy enamorado de mi tierra

–¿Ha cambiado mucho el concejo en estos ocho años de coalición de izquierdas?

–Sí. Tenemos que conseguir sacar al municipio de ese letargo y abandono al que el pasado equipo de gobierno ha encajonado. En estos 8 años, se ha demostrado que la sociedad canguesa ha estado muy, muy por encima de quienes la gobernaron. El PSOE y IU de Cangas hace años que son lo mismo y que actúan igual. Para ellos es más importante el partido que el concejo y esa es una gran diferencia que mantienen con nosotros. Para mí, mi pueblo y mis vecinos son lo primero.

–¿Cuál es su prioridad y sus principales proyectos como Alcalde?

–Tenemos más de 4 millones de euros pendientes de pago por la anterior corporación y, para mí este es un problema que debemos atajar urgentemente. No solo es un problema que mantengamos las empresas de Cangas sin cobrar sino que somos parte responsable de que estas estén sufriendo una crisis tremenda. Sin pagar tampoco tenemos una tesorería saneada y, por lo tanto no podemos afrontar otros problemas del concejo. Así que esta deuda que nos han dejado PSOE y IU será mi primer y más importante objetivo.

–Al llegar al cargo pidió a sus vecinos "paciencia y confianza". ¿Tan mal ve el panorama?

–En el pasado pleno municipal donde aprobamos el primer presupuesto real de los últimos 8 años, hemos certificado todos los partidos políticos (PP, PSOE y IU) que la deuda municipal en junio 2023 es de 5,6 millones de euros. Además de eso, la villa de Cangas no está en las mejores condiciones porque, como ha pasado con los 400 km de carreteras en el concejo, ha quedado totalmente desatendida. Por eso pido paciencia. Todo el mundo es conocedor de la crisis en la que PSOE e IU han metido este Ayuntamiento pero saldremos adelante. El increíble apoyo que nos ha dado la sociedad canguesa en las pasadas elecciones, nos da la suficiente fuerza para poder cambiar la situación del Ayuntamiento. Solucionaremos la crisis administrativa y económica municipal para 2024 y poder así empezar el próximo año a pensar en invertir en las carreteras y en la villa de Cangas. Cuando esto esté en marcha, tenemos que pensar y poner en marcha las políticas que ayuden a crear empleo y minimizar la carga fiscal a las familias canguesas.

–En su opinión, ¿Cuál es el mayor reto del concejo?

–El gobierno de Asturias debe tomarse muy en serio el problema de la despoblación. Mientras el gobierno de Asturias está pensando en una gran "ciudad astur" en el centro de Asturias, olvidan la inversión, promoción, sanidad, educación y actividad económica de lugares como el de Cangas. Nuestro municipio pasó de 20.000 personas que fuimos en 1930 a los 11.900 que somos ahora y todo eso ha pasado porque, tras el cierre de minas que han querido acelerar, no existió ningún "plan" e el que nuestra sociedad tuviese oportunidades en este territorio. Un gobierno sensato debería de pensar que, si Cangas es el sitio que más población perdió de España en los pasados 10 años, es una gran oportunidad para elaborar una estrategia de inversión en educación, infraestructuras, suelo industrial, beneficios fiscales o desarrollo ganadero con la intención de probar nuevas políticas que puedan modificar la tendencia a la que nos están llevando. Lucharé por conseguir en el gobierno de Asturias un aliado para esta tierra. Algún día deben despertar.

–Uno no debe ir a Cangas del Narcea y quedarse sin…

–No te puedes ir sin comer en nuestros restaurantes, probar nuestro vino, ir a Moal u Obacho y ver Muniellos. Hay que subir a la ermita del Acebo, pasear por la Calle La Fuente para ir al Puente Romano y Ambasaguas. Hay que pasar el puente colgante, ir al Museo del Vino o a la casa del Parque en Corias. Hay que ver Besullo, La Peñona de Gedrez… de verdad, Cangas del Narcea es un concejo con 824 kilómetros cuadrados tan especiales que deben ser descubiertos. Comer en La Chabola de Vallado o el Puerto de Leitariegos, subir al Cueto de Arbas, bañarse en el río del Coto… es que estamos hablando del paraíso, créame.

–¿Hay algo que le falte a Cangas del Narcea?

–No tenemos playa pero el río Narcea en Ambasaguas, el río del Coto o la Presa del Molín lo suple perfectamente. Cangas tiene de todo y sigue siendo una tierra en la que vas a un pueblo y la gente te invita a su casa. Cada día esto pasa menos en España pero aquí aún si. Con esto quiero decir que Cangas es especial pero lo más especial de todo son sus gentes.

–¿Qué medidas propone para el despoblamiento del suroccidente asturiano?

Muy claras: 1. Autovía; 2. Gran centro de FP regional donde se englobe la enseñanza reglada de FP en materia sanitaria, administrativa, de oficios o de nuevas ciencias como la tecnología, la naturaleza, el turismo, la hostelería… Es decir, un gran centro de referencia en ASTURIAS donde se dé formación para que los jóvenes tengan oportunidades y, si las desarrollan aquí, sería tremendamente importante para la lucha contra la despoblación; 3. Residencia; 4. Suelo industrial; 5. Internet y telefonía móvil; y 6. Apoyo a la ganadería, comercio y turismo.

–Si un referente como Jose Francisco Uria levantara la cabeza…

–Se sorprendería por ver cómo los políticos como él escasean. El director general de obras que fue de esta nación, se sorprendería al ver que con más recursos ahora que en el S. XIX, el pensó y desarrolló la carretera de Luarca a Ponferrada y que hoy en día nuestros gobiernos de Asturias y España no son capaces de llevar a cabo la mejora de la autovía que nos llevase al S.XXI no a los cangueses sino a los asturianos. Uría materializó el plan de Jovellanos de comunicar Asturias con la meseta con tres vías: una central (que ya estaba construida), la oriental desde Ribadesella y la occidental pasando por Leitariegos (Cangas del Narcea) todas unidas por un trasversal que pasase por Oviedo. Uría que diseña Luarca-Leitariegos-Ponferrada se sentiría profundamente decepcionado al ver como la única comunicación que no se revitalizado para Asturias es la de Luarca- Leitariegos- Ponferrada. En definitiva, esta tierra ha sido olvidada por los gobernantes asturianos. Ojalá un día lleguen a tener competencias importantes para poder pensar en un mejor futuro. Yo veo estas cualidades en políticos como Cristina Vega Morán.