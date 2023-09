Cuidar el cuerpo y la mente es esencial para llevar una vida plena y equilibrada. El cuerpo es nuestro vehículo en este viaje llamado vida, y mantenerlo en buen estado nos permite disfrutar de todas las experiencias que el mundo tiene para ofrecer. Una alimentación saludable, ejercicio regular y descanso adecuado son pilares fundamentales para el bienestar físico. Pero no debemos olvidar que la mente también requiere atención y cuidado. La salud mental es igual de importante que la física, ya que afecta nuestra calidad de vida, nuestras relaciones y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. La meditación, la gestión del estrés y el autocuidado emocional son herramientas valiosas para mantener una mente sana. En conjunto, cuidar tanto el cuerpo como la mente nos ayuda a ser más resilientes, felices y capaces de aprovechar al máximo cada día. Por ello, en este artículo exploraremos varios de los mejores establecimientos parra cuidar cuerpo y mente en Asturias.

1. The Wonder Clinic

Los tratamientos de desarrollo de la musculatura y disolución de la grasa se han vuelto muy populares en los dos últimos años como un enfoque no quirúrgico para esculpir y tonificar el cuerpo. Hasta ahora, estos tratamientos han funcionado principalmente sobre la piel y los tejidos grasos, pero no han afectado ni aumentado la masa muscular. Ahora, la marca líder de dispositivos médico-estéticos WONDER CLINIC ha lanzado el primer tratamiento clínicamente probado del mundo que combina la reducción de grasa con la capacidad de aumentar la masa muscular y la definición de áreas rebeldes como el abdomen, los glúteos, piernas y brazos.Y The Wonder Clinic es la única red mundial de centros especializados ene este tratamiento.

Experimenta la revolucionaria técnica de reducción de grasa y tonificación muscular que ha revolucionado la Medicina Estética. Utilizan exclusivamente las máquinas WONDER Prestige más avanzadas para desarrollar tu musculatura y quemar el exceso de grasa en muy pocas sesiones. The Wonder Clinic posee establecimiento en Ovviedo, aunque acaban de abrir un nuevo local en el Corte Inglés de Gijón.

2. Astursanas

En un mundo en constante movimiento, donde el estrés y las preocupaciones pueden hacer estragos en nuestro cuerpo y mente, es fundamental recordar que nuestro cuerpo es nuestro templo. Cuidarlo y mantenerlo en su mejor estado es una inversión en nuestra salud y bienestar. En ese sentido, en el centro de belleza y bienestar Astursanas, en Oviedo, les enorgullece ofrecer una amplia gama de tratamientos diseñados para mimar y rejuvenecer tanto el cuerpo como la mente.

Tratamientos Faciales para una Piel Radiante

Comenzando con los tratamientos faciales, sabemos que la piel es una de las partes más visibles y delicadas de nuestro cuerpo. Nuestros expertos en estética facial utilizan la mejor aparatología y los últimos avances en medicina estética para cuidar de tu piel. Ya sea que desees una piel más tersa, reducir arrugas o mejorar la textura de tu piel, ofrecemos tratamientos personalizados para satisfacer tus necesidades individuales.

Resplandece con Nuestros Tratamientos Corporales

Nuestros tratamientos corporales están diseñados para ayudarte a lograr la figura que deseas y mantener una piel saludable. Desde tratamientos anticelulíticos que reducen y remodelan, hasta maderoterapia y crioterapia que reafirman y revitalizan la piel, estamos comprometidos en proporcionarte los resultados que buscas. Nuestra aparatología de última generación y productos de cosmética avanzada son la clave para ayudarte a despedirte de la piel de naranja y abrazar un cuerpo más firme y tonificado.

Relájate y Revitalízate con Masajes de Spa

En nuestro centro, también creemos en la importancia de la relajación y el bienestar mental. Ofrecemos una variedad de masajes relajantes, desde masajes de drenaje linfático hasta masajes de aceites esenciales calientes y chocolaterapia. Estos tratamientos no solo alivian la tensión muscular y reducen la presión sanguínea, sino que también proporcionan una profunda sensación de relajación y bienestar que es esencial para equilibrar cuerpo y mente.

Tratamientos Específicos para tu Cuidado Personal

Para aquellos momentos en que necesitas un enfoque más específico, ofrecemos tratamientos especializados. Desde drenaje linfático manual hasta tratamientos post-parto, post-operatorios y para cicatrices, nuestro equipo de expertos está aquí para proporcionarte el cuidado personalizado que necesitas. Queremos que tu sonrisa sea tan luminosa como tu piel, y por eso nos esforzamos en ofrecerte tratamientos que nutran en profundidad.

3. Soluna Pilates

Prestar especial atención al bienestar tanto físico como psicológico es primordial para nuestra salud. Una buena herramienta para ello es el pilates, disciplina en la que están especializados en el centro wellness (de bienestar) Soluna, ya sea con máquinas, aéreo o para mujeres embarazadas, entre otras opciones. Si bien una de las modalidades más conocidas es el Pilates Máquinas, que reúne lo mejor de la filosofía del ejercicio centrado en la física muscular con el control corporal y la relajación de la filosofía oriental, logrando innumerables beneficios, no es la única. Los mejores centros especializados de la región ofrecen a sus usuarios otras opciones entre las que destaca el Aeropilates, una disciplina que deriva de técnicas antigravitatorias usadas en el mundo del yoga y que se inspira en el Pilates clásico.

Asimismo, en Soluna ofrecen distintas clases en las que cada cliente puede estar en forma y desconectar del día a día a través del yoga o la gimnasia hipopresiva, además de con entrenamientos personalizados. Los diferentes monitores del centro, todos ellos titulados y preparados, asesoran a cada cliente, además de ofrecer una atención casi individualizada ya que sus grupos de alumnos son reducidos. Todo con el objetivo de asegurar el máximo bienestar y la máxima seguridad de todos aquellos que acuden a sus instalaciones. Quienes estén tentados a conocer los beneficios que Soluna tiene para cuerpo y mente, han de saber que, si se desea, se puede acudir un día y probar gratis alguna clase sin ningún tipo de compromiso. Así lo indica Jonathan Durante, director de Soluna Asturias. Desde su punto de vista es "fundamental" el cuidado de la salud y la práctica deportiva. "Desde Soluna no solo recomendamos hacer pilates, sino cualquier actividad que nos aporte beneficios para la salud", promulga Durante.

CONSULTA AQUÍ LAS DIRECCIONES