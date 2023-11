"De momento la sede social de Volotea es y seguirá siendo Asturias. Estamos muy contentos aquí, nos sentimos como en casa, nos consideramos la aerolínea asturiana y no creo que haya ningún cambio en el corto plazo". Así ha contestado este miércoles Gabriel Schmilovich, director de Estrategia de Volotea a la pregunta de si se plantea regresar a Cataluña, tras el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC, que incluye la decisión de "promover" el regreso a esa comunidad autónoma de las empresas que se trasladaron a otras regiones durante el "procés". La compañía ha recibido durante la mañana a la pasajera dos millones en Asturias desde que empezó a operar en la región, en 2012. Ha sido, la barcelonesa Bárbara Padrés.

Schmilovich, que no ha descartado la posibilidad de que a finales del año que viene se empiece a operar una nueva ruta desde el Principado que podría ser tanto doméstica como internacional, ha revelado durante una comparecencia en el aeropuerto de Asturias los datos "históricos" que alcanzo el año pasado la compañía en la región y en España, así como las previsiones para 2024. En primer lugar, la aerolínea ofertará a lo largo del año que viene la cantidad "récord" de casi 740.000 asientos. Además, mantendrá las 17 rutas que opera actualmente y que conectan el Principado con aeropuertos de España, Italia y Portugal. Mantendrá durante el invierno, por ejemplo, las conexiones directas con Lisboa, Milán, Granada y Barcelona.

El director de Estrategia de Volotea ha destacado que es la aerolínea que más destinos ofrece desde Asturias y la única que cuenta con su base principal en la región, donde mantiene tres aviones basados, a los que se suman los dos del aeropuerto de Bilbao. Tiene en Asturias una plantilla de 90 empleados, que aumentan hasta 150 en temporada alta. Schmilovich ha resaltado que Volotea seguirá apostando por Asturias, donde es "la aerolínea número uno". Continuará apoyando al sector turístico y el desarrollo cultural, y, en definitiva, "el desarrollo de la región y la creación de empleo", ha aseverado.

Acompañado por el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y el director del aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla, Schmilovich ha subrayado que no teme que la llegada de la alta velocidad, el próximo día 30, perjudique a la compañía, ni, en general, al tráfico aéreo. "La llegada del AVE es una gran noticia para Asturias, y también para las compañías aéreas, porque completará las rutas que ofrecemos", ha dicho, a la vez que ha resaltado que la experiencia de otras regiones a las que llegó la alta velocidad indica que las conexiones aéreas se han mantenido.

En cuanto a la posibilidad de que Volotea abra una ruta directa a algún destino alemán, tal y como reclaman los empresarios asturianos, Schmilovich no la ha descartado, aunque sí ha señalado que posiblemente no será en 2024.

Entre los datos desvelados por Schmilovich destaca que Volotea cerrará este año con 4.200 vuelos desde Asturias, lo que supone un 49% más que el año anterior, una cifra en la que ha influido decisivamente la apertura de conexiones a Barcelona, Milán y Lisboa, y la recuperación de las de Granada y Venecia (esta última solo durante la temporada veraniega). Así, en lo que va de año Volotea ha transportado ya a 530.000 personas desde y hasta Asturias, un 47% más que en 2022, y ha registrado una tasa de ocupación del 96%.

En cuanto al éxito de la operación, desde principios de año la compañía no ha sufrido ninguna cancelación y ha registrado una tasa de puntualidad del 88%. Asimismo, la tasa de recomendación de los clientes de Volotea es muy elevada, ya que supera el 90% entre los miembros de su programa de fidelización, Megavolotea.

Jorge García ha señalado a Volotea como uno de los "actores fundamentales" del despegue del aeropuerto asturiano en los últimos años y ha agradecido a sus dirigentes su apuesta por el Principado, a la vez que ha deseado que la oferta actual de la aerolínea se vea incrementada en el futuro "tanto en verano como en invierno".

Por otro lado, la pasajera 2 millones Bárbara Padrés fue recibida a su llegada procedente de Barcelona por los miembros de la tripulación y parte del equipo de Volotea, así como por Schmilovich, Cotilla y García. Ha recibido como regalo un año de vuelos gratuitos para ella y un acompañante. Padrés ha viajado este miércoles a Asturias por motivos profesionales: trabaja en una firma de cosmética y acudió a visitar a varios clientes. Ha asegurado que está "muy sorprendida y muy contenta" por la distinción, aunque ha admitido que en un primer momento, cuando se lo comunicaron, no se acababa de creérselo: "No me lo creía para nada, de hecho creía que era una broma".

Bárbara Padrés ha destacado que a lo largo de su vida profesional ha visitado Asturias en muchas ocasiones. "Es una tierra fantástica, maravillosa y con gente estupenda. Me encanta venir. No vengo muy regularmente, pero sí he venido bastante a lo largo de los años". Curiosamente, no era hasta ahora clienta de Volotea y "por circunstancias" la agencia de viajes profesional le asignó el vuelo que le ha reportado la distinción. "He tenido un vuelo superagradable, con un personal maravilloso y a partir de ahora seré clienta de Volotea, por supuesto", ha manifestado.