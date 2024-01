"Tenemos que romper el relato catastrofista de Asturias; aquí hay oportunidades"

Olaya Romano (Madrid, 1989) se convirtió al inicio de la actual legislatura en la nueva directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado, dependiente de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Periodista de profesión, es una madrileña con raíces asturianas que vive en Porrúa desde el año 2012. Es un buen ejemplo del «retorno asturiano», que será su principal tarea durante los próximos años. Lograr que los asturianos regresen al Principado es su ilusión.

–¿Cómo aterrizó en su cargo?

–Vengo del mundo del periodismo y, a pesar de lo que pueda parecer, los que somos periodistas tenemos una visión muy amplia de muchas áreas. Esa experiencia, sumada a la vital, porque vengo de familia emigrante, me está aportando unas bases sobre las que seguir construyendo. Aunque pudiera parecer un cambio brusco, me estoy encontrando un área apasionante. En emigración hay mucho trabajado y mucho por trabajar.

–Usted es un caso atípico: nació en Madrid y llegó a Asturias para trabajar.

–Vengo de una familia emigrante, estamos repartidos por Venezuela, México, Cuba... Como tantos asturianos, mi madre se marchó a Madrid desde Porrúa, donde residía, y yo nací en Madrid y pasé parte de mi vida ahí. Siempre sentí Asturias, he estado viniendo, conocí su cultura y tuve claro desde el principio que quería pasar mi trayectoria vital aquí. Me instalé en 2012, cuando acabé la carrera, y cada día me levanto sabiendo que fue la mejor decisión que tomé.

–¿A qué relato se refiere?

–Muchas veces caemos en el relato catastrofista, en el dibujo de esa Asturias gris sin oportunidades, y yo me encontré todo lo contrario. Tenemos que romper ese relato.

–¿Cómo se puede lograr traer de vuelta a quien se haya ido a estudiar y no haya regresado desde entonces?

–El ejercicio que tenemos que hacer ahora es aglutinar todas las políticas que ya hay. Ahí estará la Oficina del Retorno que vamos a impulsar. Tiene que haber toda una red de acompañamiento para facilitar trámites e información. A veces falla la comunicación de todo lo que está a disposición de la gente que quiere venir. Y sobre todo, insisto, romper ese relato catastrofista. No podemos seguir diciendo que la gente se va de Asturias, porque los datos nos dicen lo contrario.

–¿Cómo se convence a un joven que trabaja en Madrid con un buen sueldo para que regrese a Asturias en peores condiciones?

–El último barómetro universitario que presentó Compromiso Asturias XXI, que es una asociación independiente, ya nos dice que los jóvenes no buscan sueldo, sino que priorizan por encima de él un buen ambiente laboral, calidad de vida, red familiar... Hay un trabajo importante de romper con ese relato de que Asturias no ofrece oportunidades, porque se incurre en él de manera abusiva hablando mal de la región. Si cambiamos la visión que tienen fuera de Asturias empezaremos a lograr que los jóvenes lo vean como una opción real de retorno, y por supuesto con políticas de fomento del emprendimiento, incentivos a los nómadas digitales... Siempre hay que ir de la mano de lo que ofrece Asturias. Una vez que los que regresa llegan se dan cuenta de que la percepción que tenían no es acorde a la realidad. Y Asturias ofrece oportunidades y se desarrollan áreas que no eran las habituales y generando empleo en I+D, a nivel industrial... Hay oportunidades, pero tenemos que conectarlas con ese relato.

–Hay muchos jóvenes que trabajan fuera de Asturias y que podrían teletrabajar en la región, aunque muchas veces sus empresas no se lo permite, ¿puede haber políticas en esa dirección?

–En las decisiones de las empresas desde la administración no podemos meternos, pero la llegada del Ave es fundamental, porque permite estar teletrabajando en Asturias y desplazarse una vez a la semana a Madrid. Eso ya está sucediendo. Hay un programa de nómadas digitales que está ofreciendo deducciones fiscales.

–La Oficina del Retorno es una de sus promesas. ¿Cómo va a funcionar?

–Ha sido fundamental la aprobación de los Presupuestos para poder poner todo esto en marcha. La Oficina del Retorno será una ventanilla única de acompañamiento para la persona que tiene un proyecto de retorno a Asturias o ya está aquí. Hay que darles un soporte físico con una oficina física y que aglutine toda la demanda de información. Ofrecerá un asesoramiento social, laboral y jurídico para cualquier trámite. Y también un apoyo económico a través de las ayudas al retorno, que es una política que se desarrolla desde hace tiempo. En esta legislatura se van a poner en marcha más facilidades que nunca para el retorno.

–¿En qué consisten las ayudas?

–Hay un presupuesto de 100.000 euros, que están planteadas para un segmento determinado de la población. Hemos analizado cómo podemos llegar a más gente y a nuevos perfiles, como jóvenes, o familias. Y las incrementamos hasta los 500.000 con crédito ampliable por si hay más demandantes. Esto tenemos que hacerlo con un cambio de bases para poder acceder. Por ejemplo, hay que reducir el tiempo mínimo en el exterior, ahora está fijado en diez años y nos parece que tiene que ser inferior. Hay una necesidad de facilitar: no podemos esperar que la gente que viene de fuera vaya a Empleo, a Servicios Sociales, a Ciencia... Se trata de que en una única ventanilla les contemos lo que Asturias tiene a su disposición, que le acompañemos en el camino y que haya un seguimiento para saber cómo les va.

–¿Cuándo calcula que pueda estar funcionando y cuántos trabajadores tendrá?

–Nos planteamos que esté en funcionamiento a lo largo de este 2024. Es importante destacar que la inversión y el efecto lo veamos en el 2025, porque ahora estamos sentando las bases. Nuestra idea es que arranque con tres profesionales cualificados, que se suman a los que ya tiene la Dirección General de Emigración. La oficina se crea de cero y nuestra idea es que en 2024 esté funcionando, en el primer semestre. Su sitio se habilitará, para que esté integrada en la Dirección General de Emigración, porque este punto de referencia que ya existe.

–¿En qué se va a diferenciar respecto a lo que ya hace la Dirección General?

–La Dirección General de Emigración realiza una labor fundamental de apoyo social a los asturianos y asturianas que están fuera de España, porque tenemos que defender los derechos de los asturianos estén donde estén. Tenemos muchos casos, desgraciadamente, de asturianos que, bien por su situación personal o por la de sus países, están en situación de necesidad. Cuba, Venezuela, Argentina... El Principado despliega 410.000 euros, que en 2024 serán 440.000, de ayudas directas que tienen un retorno tremendo, de gente que llama y dice que come gracias a esas ayudas. Hay asturianos pasándolo mal y esa es una de las patas de la Dirección General de Emigración, así como mantener la relación con los centros asturianos.

"Es positivo que los periodistas tengamos responsabilidad política"

–Usted es periodista, ¿cómo convencería a los jóvenes para regresar a Asturias?

–El 80 por ciento de los jóvenes que se van de Asturias lo hace con intención de volver, no hace falta convencerlos. Hay muchas oportunidades laborales en Asturias y en un momento en el que estamos en un cambio de paradigma global. Nuestra labor es la que decía: acompañar, escuchar y poner en marcha todo lo que está a nuestro alcance.

–Haga una crónica de su fichaje.

–Estoy muy agradecida a Gimena Llamedo, la vicepresidenta, por la confianza que ha depositado en mí. Se me planteó la posibilidad y no pude más que aceptar: parece que los periodistas estamos siempre en otras tareas, pero es positivo que nos den oportunidades en puestos de responsabilidad política. Tenemos una manera de entender las historias e interpretar la realidad y escuchar. Lo valoro positivamente por eso. Puedo aportar desde mi experiencia y solo puedo agradecer y ponerme al servicio de los asturianos y las asturianas. No importa tanto de dónde vengamos, como más bien hasta dónde podemos llegar.