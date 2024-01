Las denominadas "autobajas" estuvieron sobre la mesa del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer. El citado término describe, según la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), la posibilidad de que los ciudadanos puedan autojustificar su baja durante tres días con el fin de descongestionar los centros sanitarios. La ministra indicó que se trata de "una cosa coyuntural para esta epidemia de gripe, no de una cosa estructural". Y puntualizó que la no obligatoriedad de acudir al centro de salud únicamente para este proceso burocrático "no significa que no acudan al médico si lo necesitan".

"Es una medida que llevan demandando los propios profesionales de medicina familiar y comunitaria desde hace muchos años y la estamos estudiando. Hemos iniciado las conversaciones con el resto de Ministerios para ver qué se puede hacer", señaló la titular de Sanidad, quien no aclaró cuándo se aprobará esta medida, ya que aún tienen que hablar con los empresarios. García argumentó que esta medida "ya se hizo en pandemia" y "facilitó la desburocratización y descolapsó la atención primaria". "Creemos que es una medida interesante y que ahora mismo estamos en una situación en la que volvemos a tener tensionado nuestro sistema sanitario y la atención primaria por la epidemia de gripe, y la queríamos retomar, aunque nos falta hablar con muchísimos actores para evaluar como se ha hecho en otros países", detalló la ha declarado. Por el momento, las comunidades de Aragón, Baleares y Madrid han rechazado la medida, mientras que Cantabria apostó por "simplificar la tramitación" y "que lo decida la Seguridad Social", y Galicia ha señalado que "es un tema delicado" en el que "las improvisaciones no ayudan", aunque está a favor de "facilitar el trabajo burocrático". Entre tanto, la Junta de Andalucía ha recibido "con mucha cautela" la propuesta de las autobajas porque "es un acto médico que exige garantías". En consecuencia, reclamó "más información" al Ministerio porque con la facilitada hasta ahora en el Consejo Interterritorial "no cuenta con datos suficientes para tomar una deicisión al respecto". La ministra replicó a sus críticos que las medidas para el pico de gripe, como la obligatoriedad de las mascarillas en centros sociosanitarios y residencias y las "autobajas" de tres días "no son una ocurrencia", y que tildarlas así "está alejado de la evidencia científica". Los sindicatos CCOO y UGT señalaron que la "autobaja" médica "no tendría razón de ser" si acaba retrasando la posibilidad de acceder a una consulta médica. La secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones, Mari Cruz Vicente, puntualizó que el "problema fundamental" no es tanto agilizar las autobajas como agilizar la atención sanitaria a las personas trabajadoras que están enfermas.