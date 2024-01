Las dos versiones de la crisis municipal en Proaza entre PSOE e IU: de la "inquina personal" al "nos engañó la FSA"

Jesús María García (PSOE), alcalde que se enfrentará a la moción de censura: «Piden mi marcha por una inquina personal»

Jesús María García (Villamejín, Proaza, 1960) es, todavía, el alcalde de su concejo por el PSOE. Salvo sorpresa, el próximo día 2 de febrero, el PP de Fernando Figaredo le arrebatará el poder con una moción de censura que va a apoyar el único edil de Izquierda Unida, Juan Álvarez.

–¿Cómo fueron estos días después de que el PP presentase la moción de censura?

–Hubo muchas llamadas y recibí ánimos de la gente. En el pueblo encontré poca gente, mañana (por hoy) que hay mercado veré a más. Unos no te dicen nada y, el que me dice algo, me da ánimos.

–¿Qué va a hacer? Izquierda Unida dice que tiene que dimitir.

–No tengo ningún motivo para dimitir, por lo tanto, no lo voy a hacer. Cuando venga la moción, si me echan, me quedaré en la oposición. Voy a quedarme donde me pusieron mis votantes, que me están diciendo que aguante.

–Su partido, el PSOE, se comprometió a un relevo en la Alcaldía "en el periodo de tiempo más breve posible". ¿Por qué?

–Los partidos firmaron un pacto y yo estuve al corriente, pero no estaba de acuerdo. El pacto se está cumpliendo, a mi pesar, pero se están cumpliendo todos los puntos.

–El primero de ellos pone que debe marcharse.

–Sí, pero cuando se den las circunstancias, y no se dan, porque no hay sustituto. Nadie en la lista de mi partido quiere, así que no se dan. No hemos incumplido el pacto. Todo lo que el concejal de IU pidió, se le dio. Lo único que no se hizo fue el seguimiento del pacto, que tenía que hacerse una vez al mes. Y nadie quiere hacerlo porque solo interesaba que yo me marchase.

–¿Por qué piden su marcha?

–No lo sé, por alguna inquina personal será. Creo que no cometí ningún delito para tener que dimitir. Tiene que haber algún motivo personal.

–¿Puede reconducirse?

–Yo no voy a dimitir y creo que ellos no darán marcha atrás, porque ya firmaron la moción de censura y supongo que será para votarla.

–Le acusan de inacción, ¿es así?

–Eso es una disculpa por no querer decir el motivo real. Este año, el Ayuntamiento va a tener una inversión considerable, tenemos una subvención para cambiar las luces led de todo el concejo, también un convenio de turismo para actuaciones en Linares, Bandujo y Proaza, vamos a arreglar el parque infantil... En Bustiello, hay una pista, que la hace el Principado, que se fraguó en el pasado mandato. Hay cosas también más pequeñas, del día a día.

–¿Cómo se lleva con el futuro alcalde, Fernando Figaredo?

–Bien, ya lo conocía de antes y me llevo bien con él pese a las diferencias políticas.

–¿Qué necesita Proaza?

–Muchas cosas. Necesitamos dinero para hacer mejoras del agua, en pistas y carreteras. Vamos paliando las urgencias, pero nunca se acaban.