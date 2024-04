Cueva Lovelle, contundente en el lanzamiento de su carrera al Rectorado: "Están matando de inanición a la Universidad"

"No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruye poco a poco la universidad". Juan Manuel Cueva Lovelle, catedrático de Informática y candidato a las elecciones al rectorado de la Universidad de Oviedo, presentó este jueves su programa de campaña en la Escuela de Ingeniería Informática del Campus de los Catalanes. Allí, Lovelle criticó la gestión del rector en funciones, Ignacio Villaverde, y denunció nuevas amenazas a miembros de la comunidad académica que mostraron públicamente su apoyo a su candidatura. En esta ocasión, se refirió a una profesora de Derecho, la cual habría sufrido "lamentables" presiones. Según indicó, todo habría sido puesto en conocimiento de uno de los sindicatos de la Universidad.

"Se está repitiendo y no me gusta nada este juego sucio", señaló Lovelle, que añadió que estaría recibiendo "muchos palos del actual rector". El candidato, que mostró su malestar por el presupuesto facilitado por la institución para su campaña electoral –3.000 euros–, instó a ser "positivos" para encarar los 25 puntos de su programa electoral, entre los que destacó la necesidad de alcanzar un presupuesto "digno" de 300 millones de euros –el actual se cifra en algo más de 240 millones–, una cantidad "que es clave" para poder aplicar el resto de medidas.

"Sin presupuesto no se hace nada. Con el actual podemos tapar agujeros, pero no podremos destacar ni proyectarnos hacia el futuro", aseguró Lovelle, que mostró su intención de "captar" profesorado joven para que sea "el relevo de los que ya estamos". Del mismo modo, puso en el foco la relevancia de acometer mejoras salariales y lograr "contratos largos" para "animar" a que los docentes "quieran quedarse aquí". En ese sentido, Lovelle afirmó que la Universidad de Oviedo "no puede" prescindir de profesorado para posteriormente "recuperarlo como asociado", y añadió: "El futuro no pasa por ahí". El candidato recalcó la importancia de atraer a docentes jóvenes "para que se queden y que tengan un futuro aquí".

Otro de los grandes apartados de Lovelle pasa por crear nuevos grados y reformar los actuales, además de impulsar los estudios virtuales e híbridos en la institución académica. "No debemos dejarnos comer por las universidades privadas", afirmó. Por ello, el candidato a rector puso el foco en el "sello de calidad" de la Universidad de Oviedo: "En el extranjero se impresionan porque nuestra universidad tenga 416 años. Nuestra historia aporta calidad y debemos aprovecharla para atraer estudiantes". Lovelle, que destacó la existencia de postgrados "muy interesantes" pero "con muy pocos alumnos", apuntó a Latinoamérica y a Europa para "captar" estudiantado. "Es fundamental potenciar e internacionalizar los grados y los postgrados. Debemos ser fuertes en el exterior", afirmó Lovelle, que lo justificó por la necesidad de garantizar "relevo" entre el profesorado a partir del alumnado. "Los postgrados son el futuro de la universidad. Si no los cuidamos, enterramos nuestro futuro. Están matando de inanición a la Universidad", censuró Lovelle.

Juan Manuel Cueva Lovelle en el inicio de su campaña en la Escuela de Ingeniería Informática. / Mario Canteli

Respecto al plan de financiación, Lovelle afirmó que "no es fácil conseguir 55 millones de euros más", pero aseguró que su intención pasa por "discutir" unos presupuestos más altos con el Gobierno de Asturias ya que "debemos mostrar a la sociedad que si invierte en nosotros mejoraremos el futuro de los asturianos". Como alternativas, Lovelle apuntó a la Fundación Universidad de Oviedo. "El anterior gerente afirmó que quería cerrarla. Yo quiero potenciarla para que lleguen más recursos", aseveró Lovelle. Además, señaló que la Universidad "no puede financiarse sacando el dinero de los estudiantes", en referencia a su propuesta por reducir las penalizaciones de las segundas y siguientes matrículas. "Es una vieja reivindicación de los alumnos y debemos defenderles", recalcó.

Entre otras propuestas, el candidato "del descontento", señaló su interés por alcanzar el "papel cero" y la informatización "completa y absoluta" de la Universidad. Asimismo, también se decantó por incrementar el uso de energías renovables, mejorar la conciliación familiar "para atraer a profesorado y personal", y avanzar en políticas de igualdad.

Mañana, el candidato presentará su programa en la Escuela Politécnica de Mieres a las 10.00 horas y, posteriormente, a las 12.00 horas en la Escuela Jovellanos de Gijón.

