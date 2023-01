Marco Antonio Gómez, profesor d'Economía del IES Valle d'Ayer, camudó sobre la marcha'l tema de la so clase de Bachilleratu'l pasáu 22 d'avientu. Escaeció por una hora la “economía de la empresa” y ufiertó un taller prácticu de compra d'oru na rede. ¿El motivu ? Les families de trés estudiantes ganaren “un bon plizcu” del premiu Gordu nel sortéu de Llotería de Navidá. “Foi lo único no que me camudó la vida'l premiu, hasta agora, porque tocar nun me tocó nada”, rise'l docente.

Quiciabes nos próximos meses haya más cambios. Mesmo Marco Antonio que los demás economistes consultaos por LA NUEVA ESPAÑA, afirmen que la inyección económica del Gordu, vendíu en bona parte na comarca -más de 140 millones d'euros-, puede aumentar temporalmente'l Productu Interior Brutu (PIB) de Mieres. Nesti conceyu, el Club d'Atletismu dexó la suerte bien repartida. Pa echar cuentes: 137 millones repartíos en papeletes, a razón de 80.000 euros per boletu. Cuenten con que'l crecimientu del PIB mierense podría superar en 5 puntos al d'Asturies. La clave pa esti fenómenu ta, precisamente, nel repartu del premiu. Esplica delles claves Heri Gutiérrez, collaborador d'esti diariu y profesor d'Economía nel IES David Vázquez de La Pola Llaviana: “Ente les midíes que tien en cuenta'l PIB ta'l consumu de les families. Ye d'esperar qu'esi consumu repercuta en comerciu, servicios y hostelería de Mieres”, apunta. Tamién la capacidá d'aforru de les unidaes familiares: “Esi aforru en bancos del conceyu va poder tresformase n'inversión que revierta en nueves empreses pal conceyu”. “Hai que tar contentos de que cayera repartíu. Dende'l puntu de vista de la economía, ye meyor asina qu'a un grupu menguáu de persones”, esplica Ramón Argüelles, exalcalde de L.lena y economista. El premiu, fae, “llega nel meyor momentu posible”. “Démonos cuenta de que tamos nun momentu nel que munches families tan afogaes pola inflación y qu'apenes pueden llegar a fin de mes. Tolo que sía solliviar les economíes familiares, que seya bienllegao”. “Tenemos que tar toos mui contentos”, repite . Un aliviu non solo pa los agraciaos col premiu. “Va haber, con total seguridá, una xubida nel consumu priváu”, señala Marco Antonio Gómez. “Lo más seguro ye que, nos próximos meses, les persones que fueron agraciaes col premiu de la Llotería se dean dalgún caprichín y qu'esto, posiblemente, repercuta na economía local”, diz. Anque, reconoz l'espertu, “tamién una bona parte de los premios va invertíse en tapar furacos; como la hipoteca, creitos…". Colos furacos yá tapaos, va ser más fácil qu'aumente'l consumu en servicios y comerciu. Ye difícil prever cómo se va invertir el premiu. El pronósticu de Jacobo Blanco, sociólogu de la Universidá d'Uviéu, ye que'l premiu va repartise entá más ente les families: "Hai que tener en cuenta'l perfil social d'un conceyu como Mieres. Falamos d'una zona con un altu índiz d'avieyamientu, nel que seguro que munchos padres van ayudar a los sos fíos y munchos güelos van ayudar a los sos nietos". Hai pros y contras na llectura sociolóxica que, matiza Blanco, "ye mui xeneral y ensin fundamentu asgaya pa dala por segura; cada casu ye un mundu". Si asocede lo qu'albidra'l sociólogu, el dineru "va acabase rápido, pero en munches manes y nun consumu particular más eleváu". Oxetivamente, fae, "ye meyor que'l premiu tea repartíu qu'en manes d'unos pocos". "Lo qu'afirmen los estudios sociolóxicos sobre los premios de la Llotería ye que, cuando una persona pasa de ser humilde a tener munchos recursos económicos (cifres perriba del millón d'euros), esos recursos tienden a volatilizarse en mui poco tiempu. Suel sumir n'inversiones perventureres que casi nunca salen bien", conclúi. Conseyos d'inversión Hai un conseyu unánime de los economistes pa los agraciaos col premiu: "Nada d'inversiones a lo lloco, nada de metese en bolsa". Ramón Argüelles llama l'atención sobre la xubida del Euribor: "Col interés tan altu que tien agora mesmu, lo más intelixente son fondos d'inversión que nun supongan nengún tipu de riesgu". Un bon exemplu son los plazos fixos, anguaño con un interés altu. Marco Antonio Gómez coincide en que "anguaño, los bancos ufierten productos perbonos con renta fixo. El meyor conseyu que puedo dar, dende'l puntu de vista económicu, ye invertir en depósitos y otres operaciones que sían segures". Volviendo a aquella clas del 22 d'avientu, na que Marco Antonio Gómez esplicó a los rapazos del IES Valle d'Ayer cómo mercar oru: "Bueno, foi una llección rápida por que pudieren llevala a casa. A día de güei, hai munchos recursos pa la compra d'oru online". Tres el desencantu coles "criptomonedes", conclúi l'economista, "l'oru sigue siendo un valor seguru".