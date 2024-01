La "Primavera Barroca" adelántase y trai con ella al yá llexendariu Jordi Savall

La "Primavera Barroca" entainó pa tornar a Uviéu esti añu. Vuelve con un programa que tamién s'adelanta nel tiempu, al incorporar música renacentista, y, lo más importante, con ún de los grandes de la música antigua, que, pol so talentu, el so maxisteriu y la so personalidá yá entró na categoría de llexendariu. Trátase del maestru catalán Jordi Savall, violagambista, director d'orquesta y musicólogu. Él ye la estrella d'esti ciclu del qu'Uviéu disfruta dende va once años, gracies a la collaboración ente'l Centru Nacional d'Espardimientu Musical (CNDM), que depende del Institutu Nacional d'Artes Escéniques (INAEM), y la Fundación Municipal de Cultura .

El director del CNDM, Francisco Lorenzo, viaxó hasta Uviéu pa presentar la nueva edición de "Primavera Barroca", xunto al conceyal y presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, y el director del ciclu, Cosme Marina. Lorenzo dio cuenta de l'actividá del CNDM y faló del so esfuerzu por "vertebrar l'actividá musical del territoriu nacional" con programes como la "Primavera Barroca" d'Uviéu, que considera "afitáu". El conceyal rescampló, amás, que se trata d'un ciclu "mui equilibráu", y el so director utilizó la palabra "mestizaxe", pola so gran variedá. Esta nueva edición de la "Primavera Barroca" va enramar el 6 de marzu, con "Harmonía Concertada". L'agrupación formada por Maria Cristina Kiehr, Jonatan Alvarado y Ariel Abramovich va interpretar obres del XVI, de Josquin Desprez y de Nicolas Gombert, de la escuela francu-flamenca, y de los españoles Francisco de Peñalosa y Cristobal de Morales. Unos díes dempués, el 21 de marzu, coincidiendo cola celebración del Día Européu de la Músca Antigua, el clavecinista Ignacio Prego va presentar un programa alredor de les suites franceses de Johann Sebastian Bach. El 8 d'abril, va llegar "La Ritirata", el conxuntu del violonchelista Josetxu Obregón, que va encarar un oratoriu d'Alessandro Scarlatti, "Il giardino di rose", con delles de les aries más belles del barrocu, interpretaes por Núria Rial, Alicia Amo, Luciana Mancini, Víctor Sordo y José Coca Loza. El grupu "Anacronía" va actuar el 25 d'abril, con Rita Morais y un programa dedicáu a la familia Bach, con obres de Johann Christian, Carl Philipp Emanuel y Johann Sebastian Bach. El 1 de mayu ye'l día del gran Jordi Savall, que va presentar "Folías y romanescas" con un repertoriu que yá nun aveza vese muncho nos sos conciertos y qu'inclúi improvisaciones instrumentales. La última entrega d'esta "Primavera Barroca" lleva por títulu, precisamente, "L'arte de la improvisación", con Jonathan Cohen al frente del ensemble "Arcangelo" y obres de Von Biber, Corelli, Telemann y Geminiani. Los conciertos, na sala de cámara del Auditoriu Príncipe Felipe, complétense con un ciclu de conferencies con dellos de los artistes, entamáu en collaboración cola Universidá d'Uviéu, el Conservatorio Superior de Música d'Asturies y el Conservatoriu Profesional de Música d'Uviéu.