Asina son les "empreses gacela", que ganen pesu n'Asturies y en Xixón ye onde más espolleten

Les "empreses gacela", compañíes de crecimientu rápidu y sosteníu, ganen pesu n'Asturies. Na rexón detectáronse 90 empreses d'esti tipu. Alluguen mayoritariamente en Xixón y Uviéu, y principalmente dedíquense a los sectores de la construcción, el comerciu y la industria manufacturero.

La Universidá de Sevilla y la Fundación Cotec tienen un observatoriu pa monitorizar les "empreses gacela". Tán interesaos en conocer la so evolución porque estes empreses (con más de diez trabayadores y una medría de los sos resultaos de más del 20% cuandu menos trés años consecutivos) tienen una destacada "propensión anovadora y una decisiva contribución al empléu".

L'Observatoriu d'Empreses Gacela actualizó esti mes los sos rexistros (agora faelo con una periodicidá añal) y Asturies meyoró la so posición. El Principáu tien 90 "empreses gacela" qu'equivalen al 2% del total de les detectaes n'España (4.588), dos décimes más que na evaluación del añu pasáu (1,8%). El 4,7% de les empreses asturianes de más de diez trabayadores pueden considerase "gaceles", una décima más que la media española (4,6%) y namás per debaxo de les tases rexistraes per Andalucía (6%), Madrid (6%), Estremadura (5,9%) y Murcia (5,9%). Al respeutive del anterior informe, Asturies esguiló del octavu al quintu puestu autonómicu.

La localización. La mayoría de les 90 "empreses gacela" asturianes asitien en Xixón (30) y Uviéu (19), pero el restu repártense per otros 14 conceyos. "Cuasi'l 22% de los conceyos asturianos tienen empreses gacela, mui perriba de la media española, que ye del 13%", rescampló la ex ministra Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec, a lo llargo de la so intervención va unes selmanes nel actu de rellanzamientu de la Fundación Caxa Rural d'Asturies. N'Avilés y Llanera alcuéntrense siete "empreses gacela"; en Siero y Morcín cinco; en Carreño cuatro; en Llangréu trés; en Mieres y Castrillón dos; y en Tapia, Tinéu, Sotu'l Barcu, Corvera, Sariegu y Samartín del Rei Aurelio una.

L'empléu. "Les 90 empreses gacela d'Asturies tienen más de 3.600 empleos", recalcó tamién Garmendia pa rescamplar la importancia llaboral d'estes compañíes (con una media de 90 trabayadores), que tamién suelen tener un componente destacáu d'anovación.

Los sectores económicos. Según l'observatoriu de la Universidá de Sevilla y la Fundación Cotec, la construcción, el comerciu (tanto al por mayor como al por menor) y la industria manufacturero son los trés sectores con más "empreses gacela" n'Asturies. Nel primer casu son 20 empreses, nel segundu 15 y el terceru 13. Estos trés sectores atropen más de la metá de les empreses de crecimientu rápidu y sosteníu de la rexón. El restu pertenecen a les cañes d'actividaes profesionales, científiques y técniques (8); información y comunicaciones (7); tresporte y almacenamientu (6); hostelería (6); actividaes alministratives y servicios auxiliares (6); actividaes sanitaries y servicios sociales (4); educación (2); suministru d'enerxía eléctrico, gas, vapor y aire acondicionáu (1); agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1), y a actividaes financieres y de seguros (1).

El perfil. Según l'informe d'Observatoriu de la Universidá de Sevilla y Cotec, la gacela media ye "más moza, más abierta al esterior, más rentable ya igual de resiliente, anque con menores ratios de lliquidez y solvencia que la empresa non gacela media".