César García, nuevo fichaje del Avilés: "Nadie como la gente de aquí sabe la historia y la entidad del club"

César García (Avilés, 1999) llega a Avilés con ganas de reivindicarse. Tras desvincularse del Sporting y un breve paso por el Algeciras, el club blanquiazul se ha asegurado la firma del extremo hasta final de temporada, aunque el avilesino no esconde que no le importaría ampliar su compromiso con el club.

–¿Qué supone para usted volver a Avilés?

–Volver es algo que siempre tuve en mente. Quería regresar más tarde o temprano. No esperaba que fuese tan pronto. Este año tenía pensado acabar en el Algeciras, pero en mi cabeza estaba regresar a Avilés. Se están tomando las cosas muy en serio y se está viendo un gran cambio en el club.

–El club no deja de apostar por gente de Asturias

–Que el Avilés tenga asturianos creo que es importante, y si son de Avilés, mejor. Nadie como la gente de aquí sabe la historia y la entidad de este equipo. Muchos jugadores solo lo conocen de sus años por Tercera, y el Avilés está para mucho más. No le digo para jugar en Segunda, pero para optar a ello creo que sí.

–¿Cómo surgió la oportunidad de volver a Avilés?

–Tenía otras ofertas de otros equipos de Primera RFEF, pero desde que salió la oportunidad quise venir aquí. Estoy muy agradecido al club por querer contar conmigo, porque es el equipo de mi vida. Yo no quería seguir en el Algeciras porque no estaba contando, y le dije a mi representante que valorará todas las opciones posibles para salir y que, si existía la posibilidad de venir al Avilés, que la priorizara.

–Ha pasado en menos de un año de Segunda, a Primera RFEF, ahora Segunda RFEF… ¿Está buscando su hueco en el fútbol?

–No soy muy de categorías. No me arrepiento de haber fichado este verano por el Algeciras, aunque por una cosa u otra la experiencia no salió bien. No pasa nada por bajar una categoría, yo no me lo tomo como algo importante. Es bajar una categoría para luego subir dos (bromea).

–¿Qué le faltó para tener más protagonismo en el Algeciras?

–Tuve unos problemas digestivos. Ya los tuve en mi paso por el Sporting y pensaba que estaba solucionado, pero en el Algeciras volvieron. Es algo complicado. En este mundo no se mira mucho ese tema, porque es raro. Pero ahora, por suerte, estoy totalmente recuperado.

–¿Cómo acabó todo con el Sporting?

–Bien, siempre le guardaré aprecio. La forma en la que me dejaron salir no me pareció la adecuada, porque yo estaba con los problemas digestivos y me dijeron que me tenía que buscar nuevo equipo. Si necesitaba algo a nivel médico podía contar con ellos, pero que no iban a ejercer la opción que tenían sobre mí. Esa parte estuvo un poco fea, me sentí un número.

–Se fue antes de todos los cambios en el club gijonés.

–Este verano se reforzaron muy bien, pero las cosas no les están saliendo. Hay una plantilla con mucho potencial, creo que hay equipo para que puedan pelear por el play-off o por lo menos quedarse cerca.

–¿Cómo ve al Avilés de cara a esta segunda vuelta?

–Veo muy buen equipo y jugadores con mucho nivel. El club se ha reforzado muy bien, los fichajes que han llegado son de categoría superior. No puedo decir nombres, pero unos cuantos de mis compañeros me han sorprendido en los entrenamientos.

–¿Qué tal la conexión con Emilio Cañedo?

–Lo conocía de antes porque nos enfrentamos bastantes veces, él como entrenador del Oviedo y yo con el Sporting. No sabía cómo trabajaba ni como era en persona, pero por lo que he visto estos días creo que es un entrenador con las ideas muy claras, que recalca mucho su modelo de juego.