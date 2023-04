Pablo Artime, el entrenador del ascenso, deja el Pasek Belenos de rugby a final de campaña

Con la permanencia en División de Honor, la máxima categoría del rugby español, muy bien encarrilada, el Pasek Belenos realizó ayer un anuncio importante: Pablo Artime, el entrenador que subió al equipo y que está a punto de mantenerlo esta temporada entre la élite, no seguirá la próxima campaña. La razón es personal, ya que su pareja reside en La Coruña y él regresará a la ciudad gallega con ella. El hecho es que ya se fue hace cinco años y volvió cuando se le ofreció la posibilidad de ponerse al frente de su equipo, del que es uno de los fundadores y al que llevó a su mayor éxito deportivo.

"En realidad lo sabía desde que empecé, sabía que estaba de prestado, mi pareja tiene el trabajo más estable, volví para entrenar al equipo, que era una gran oportunidad", explica el entrenador avilesino. De su vinculación con el club explica que ha sido de todo y desde hace mucho, por lo que él mismo sabe que el Pasek Belenos nunca dejará de ser su familia: "Yo fui uno de los fundadores, estuve en la reunión para separarnos de la Atlética, fui jugador hasta los 42 años, he sido también capitán, tesorero del club y algunos años hasta entrenador y jugador al mismo tiempo".

Artime explica que en los inicios del club tuvo "mucha responsabilidad": "Siempre tendía a ser entrenador pero también me tocó ser tesorero, que era algo que no quería ser nadie", explica. Pero la vida le llevó a separarse de su club hace cinco años, cuando se trasladó por primera vez a La Coruña y desde donde siguió vinculado al rugby, logrando además éxitos con el equipo de la ciudad gallega, el CRAT: "Me fui a La Coruña hace cinco años, allí entrené al CRAT que jugaba en División de Honor B y luego cogí el femenino y fuimos campeonas de División de Honor Femenina".

Alguien que se ha visto en tantas circunstancias a lo largo de su trayectoria deportiva sabe que nunca hay que dar las cosas por hechas hasta que efectivamente se hayan conseguido. Es por eso que Pablo Artime asegura que la salvación del Belenos "todavía no está": "Lo que ganan han perdido mucho antes y saben que puede pasar cualquier cosa", advierte. Aun así, aunque recomienda ser "prudente", sabe que la salvación está muy cerca y que podría dar por cerrada una etapa muy brillante: "Un ascenso y una permanencia, no me puedo quejar".

Artime también deja entrever que, a pesar de que la trayectoria del equipo ha sido muy buena, con un inicio que les dio mucha tranquilidad, la temporada no ha sido sencilla para el equipo: "Ha sido muy dura en todos los sentidos, los objetivos deportivos se están consiguiendo, lo que es un logro, pero el año está siendo complicado", señala. Una complejidad que no es tanto por lo deportivo como por las circunstancias que se han ido dando: "El salto competitivo no es enorme en cuanto a entrenamientos, tácticas o nivel de juego, pero las circunstancias sí han sido más difíciles; jugadores que no se adaptaron, lesiones, gente con problemas personales importantes, ayudantes que van y vienen, cuando se junta todo se hace más duro de lo habitual", explica el técnico del Pasek Belenos.

Una de las claves para que las cosas fueran tan bien en lo deportivo fue el buen comienzo que realizaron, ganando los partidos que tenían que ganar y algún otro, como el del Cisneros, al que cogieron en un buen momento: "Lo pillamos con bajas y antes de que cogiera ritmo, son circunstancias que se dan en la competición".

Ahora que se acerca el momento de la despedida, Artime le resta importancia: "Mi vinculación no va a desaparecer, solo que no voy a ser responsable del equipo, público voy a seguir siendo, estaré a dos horas y media de Avilés, voy a estar por ahí y está mi casa y mi familia". Sí reconoce que "el último partido será especial", aunque él tratará de quitarle importancia.