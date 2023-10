Distinto campo, mismo sentir: Avilés se vuelca con el Belenos

"Esta es ahora nuestra nueva casa y tenemos que sentirnos así, aunque de primeras nos cueste acostumbrarnos". El Belenos estrenó ayer el que será su nuevo campo, y el Yago Lamela, y la bienvenida no pudo ser mejor. El Muro de Zaro, coliseo habitual de los avilesinos, no cumple con las medidas que exige la Federación y, tras conseguir una moratoria para la campaña pasada, este año han tenido que mudarse al centro de Avilés. El sitio es distinto, pero el ambiente que se vivió en la grada, con setecientas personas dejándose la garganta, se mantiene igual.

"Esperemos que este cambio de campo sirva para atraer más gente a ver el Belenos", deseaba Luis Balboa, uno de los aficionados que más ambiente generó en la grada del Yago Lamela. Bombo en mano, el avilesino marcaba el ritmo de las canciones blanquiazules. Incluso se atrevió a tocar a la vez que durante la megafonía sonaba Ráfaga o algún que otro pasodoble torero. "La verdad que había ganas de que volviese la liga. Encima, es contra un histórico, algo que siempre motiva para venir a animar", apunta Balboa.

Uno de los inconvenientes que tiene este estadio es la lejanía entre la grada y el terreno de juego. El público y los jugadores están separados por una pista de atletismo, algo que destacaron los seguidores del Belenos. "Para eso el Muro de Zaro era mejor. Se creaba una atmósfera diferente, estaba más cobijado y podíamos marcar más la diferencia con nuestros cánticos"; apuntaba Álvaro Núñez, otro de los aficionados que más se dejó la voz durante el encuentro. Él, al igual que Balboa, espera que este movimiento sirva para que la afición por el Belenos siga creciendo. "Al final ahora estamos en el centro de Avilés. El Muro de Zaro está muy bien, siempre nos gustaría jugar ahí, pero si lo piensas está un poco apartado. Ahora estamos mucho más a mano para que la gente se acerque", explicaba el avilesino, encantado por poder ver en directo a uno de los grandes históricos del rugby español, el Cisneros. "Va a ser una guerra. Espero que nos estrenemos aquí con victoria, después del primer triunfo hay que seguir con esa racha", añade.

"Después del verano ya se echaba de menos venir a ver al Belenos", señalaba Jesús García mientras escuchaba a Jorge Rouet, cantante que se encargó de amenizar tanto la previa como el descanso del encuentro. "No me esperaba que fuese a haber este ambiente. Al cambiar de campo, igual la gente le apetecía menos venir, pero me ha sorprendido mucho. Espero que siga así toda la temporada", deseaba el aficionado, que confesaba estar encantado por la decisión de jugar en el yago Lamela, ya que "me pilla al lado de casa". "Ahora tomo el café y bajo directamente al campo. Más cómodo imposible", bromeaba. Lo que quedó claro tras el Belenos-Cisteros es que da igual que sea en el Yago Lamela o en el Muro de Zaro, porque la afición avilesina va a dejarlo todo para los suyos continúen un año más dentro de la élite del rugby nacional.

