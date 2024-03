La oposición muestra su confianza en Baeza: "Merece todo el respeto"

A pesar de que el equipo de gobierno, tanto el PSOE como Cambia, no ha querido pronunciarse al respecto, desde la oposición avilesina han mostrado su apoyo al presidente del Real Avilés, Diego Baeza tras la polémica de su posible vinculación con Carlos Cortés, ‘El Charly’. Tanto Esther Llamazares como Arancha Martínez Riola, portavoces del PP y Vox respectivamente, coinciden en su confianza en el empresario gijonés, además de poner en valor las declaraciones que el presidente del club blanquiazul hizo al respecto, ya que es una muestra de su "colaboración y transparencia"

"Nosotros queremos ser respetuosos con los procedimientos judiciales, hasta que no haya nada en claro respetamos la investigación y la rueda de prensa que dio Baeza para explicarse", señala Llamazares, quien cree que no hay fundamentos para pensar en otra cosa. Eso sí, la portavoz de los populares transmite su preocupación por el Suárez Puerta, ya que ahora mismo la instalación, de titularidad municipal, "se encuentra en un limbo". "Desconocemos que es lo que se hace con ese tema, porque no se mueve. La situación que hay ahora es algo grave", afirma la concejala, quien añade no tener más información que la publicada en los medios de comunicación.

Vox, por su parte, manifiesta que la noticia de la aparición de Baeza en el atestado policial de la operación "Jaque Mate" "no tiene por qué influir de forma negativa en ninguno de los proyectos de las empresas de Diego Baeza en Avilés, máxime cuando no está ni siquiera siendo investigado y en todo momento se ha mostrado transparente y colaborativo". "Para nosotros Baeza es un empresario que merece todo el respeto y la credibilidad ya que desde que llegó con su proyecto empresarial a Avilés siempre se ha preocupado por nuestra ciudad en diversos proyectos y hasta hoy está cumpliendo con su palabra", apunta Martínez Riola.

