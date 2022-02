Hablan los testigos de la tragedia en Pola de Lena en la que ha fallecido un hombre tras caer una torre de iluminación: "Parecía una película de terror"

“Lo que vivimos parecía una película de terror”. Así describen los testigos presenciales lo vivido esta mañana en El Sotón (Pola de Lena), donde un hombre, J. L. S. ha fallecido y otro ha resultado herido tras caerles encima una torre de iluminación que a su vez fue derribada por un poste publicitario mientras se estaba disputando el partido entre el Lenense y el Lealtad.

La tragedia pudo ser aún peor. Varios niños, la mayoría jugadores de las categorías inferiores del Lenense, se encontraban siguiendo el partido y salieron a la carrera cuando vieron caer la torre. Se libraron por los pelos del brutal impacto. En el partido había más público del habitual debido a que el encuentro era uno de los más atractivos de la jornada en Tercera. En El Sotón había unas 200 personas. Los primeros que acudieron a socorrer a las víctimas fueron tres jugadores que trabajan de sanitarios.

Pablo Ferreiro, “Ferre”, extremo del Lealtad de 22 años y estudiante de Enfermería de segundo curso, estaba disputando el encuentro cuando oyó un estruendo. “Estábamos de espaldas, porque íbamos a sacar de puerta. En ese momento nos giramos por el ruido, vimos caer una torre como si fuese a cámara lenta y cayó encima de dos hombres”, describe el jugador. “En ese momento eché a correr para ayudar a los heridos, que estaban atrapados. Uno de ellos nos respondía. Estaba consciente, respiraba y gesticulaba, aunque casi no podía mover las piernas. El otro (el fallecido) no respondía y estaba inmóvil. La gente estaba muy nerviosa, intentaba sacarlos, pero en ese momento había que procurar moverlos lo mínimo”, indica.

Toda la familia del fútbol español se suma a estas condolencias expresadas desde @asturfutbol. https://t.co/Hs63g4VOcw — RFEF (@rfef) 13 de febrero de 2022

“Al más afectado le hicimos el masaje cardiaco y utilizamos un desfibrilador que estaba en el campo. Estuvimos 10 o 15 minutos intentando reanimarle. Tenía un golpe contundente en la parte de atrás del cráneo y la oreja derecha cortada. Sangraba mucho”, explica Ferre, todavía impactado tras lo sucedido. “En las prácticas he visto alguna cosa, pero ninguna situación así. Ha sido una tragedia y lo que vivimos era una película de terror”.

Berto Arias, delantero del Lenense de 25 años, trabaja de enfermero en el hospital Álvarez Buylla de Mieres. “Escuché un ruido, me giré, vi caer la torre y me quedé en shock. Sacamos con cuidado al más afectado de debajo de la valla y le intentamos reanimar antes de que llegase la UVI móvil”, dice Arias, que describe como los niños que estaban justo debajo de la grada se libraron del impacto: “A uno le dio en la espalda y salió disparado”.

Otro sanitario que atendió a los heridos antes de la llegada de más efectivos fue Julio Vázquez, defensa del Lenense de 25 años, que es médico y recientemente se examinó del MIR. “La gente empezó a gritar, miré hacia atrás y vi como caía la torre. Es una desgracia total y podría haber sido peor. De primeras pensé que había afectado a más gente”, dice Vázquez. “Logramos poner de lado al hombre que estaba consciente y al otro lo intentamos reanimar. Tras la intervención de los jugadores, llegaron los sanitarios y los bomberos.

Clemente Sánchez, entrenador del Lealtad, estaba en la grada de El Sotón siguiendo el partido, mientras cumplía uno de sus partidos pendientes por sanción. “Yo estaba en la esquina opuesta y escuché un ruido muy grande. Cuando me di cuenta que había caído la valla me quedé paralizado, fue increíble, como una película de terror. Los que estábamos allí no sabíamos ni que hacer”, remarca el máximo mandatario del Lealtad.