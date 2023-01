Xicu Ilesies lleva cuatro años luchando judicialmente para oficializar su nombre en asturiano: "Me lo niegan por razones ideológicas"

Cuando el cartero llega a Campiellos (Sobrescobio) y pregunta por Francisco Iglesias, nadie sabe a quién está buscando. Es Xicu Ilesies para todos: vecinos, amigos, familiares y compañeros. Solo la justicia y algunas administraciones le niegan su nombre en asturiano: "Llevo cuatro años luchando para conseguir el cambio en el DNI, sospecho que me lo están negando por razones ideológicas", ha señalado esta mañana Ilesies, en el entorno del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pola de Laviana.

Hasta allí ha acudido para presentar un escrito de oposición a la última resolución dictada en torno a su cambio de nombre. En ella, la Dirección General del Registro le niega "la adecuación léxica del nombre y del apellido". En esta nueva reclamación le han apoyado Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio y presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón; Rafael Palacios, portavoz de Unidas Podemos en la Junta General del Principado; Antón Manzano, miembro de la Academia de la Llingua y Xuan Pandiella, de Iniciativa pol Asturianu. "Es un alivio sentir el apoyo institucional, porque este camino ha estado plagado de soledad y frustración", ha apuntado Xicu Ilesies.

Empezó ya con mal pie cuando, en el Juzgado de Paz de Sobrescobio, le pidieron testigos para confirmar que nadie le conocía por ese nombre que aparece en su DNI. Acudieron el alcalde pedáneo de Campiellos y la vicealcaldesa del concejo, Tensi Carmona. "También a ellos les sometieron a presión; les dijeron que si yo sabía dónde me estaba metiendo, que era un lío y demás", ha explicado. De ahí al informe para la jueza de Laviana, que terminó por pedir la mediación del fiscal. Fue entonces cuando el Ministerio aceptó el cambio de nombre pero no de apellido y, a una instancia superior, todo se denegó.

"Las razones que me dan no tienen ningún fundamento", ha señalado Xicu Ilesies. "Uno de los argumentos que me dan es que no se pueden traducir apellidos que formen parte del acervo nacional", ha expicado. Iglesias, en este caso. Añade el coyán: "Me mosqueo un poco porque… ¿Qué entienden por acervo nacional?; me parece que se atiende a prejuicios ideológicos. Es como si quisieran decir que Asturias no forma parte de ese acervo".

No es, ni de lejos, el primero que intenta este cambio. Quizás sí es de los que más ha tenido que pelearlo: "Me temo que quieran dar un escarmiento con mi caso para que la gente que quiera cambiar su nombre al asturiano no lo hagan", ha explicado. Desde su punto de vista, "espero que se dé el efecto contrario, porque yo no estoy solo y cuento con apoyo".

Como el de Rafael Palacios, que ha señalado que "si la llingua fuera oficial, no estaríamos sufriendo este tipo de situaciones. En otras partes del Estado español que tienen lenguas oficiales, no se dan estas situaciones que son judicialmente ridículas y personalmente dolorosas". Marcelino Martínez ha mostrado "el total apoyo del Ayuntamiento" para Xicu: "Y lo tuvo cuando necesitó testigos y volverá a tenerlo siempre que sea necesario". Desde la Academia de la Llingua, Manzano ha destacado que "uno de los cometidos es velar por los derechos lingüísticos de los asturianos, y uno de esos derechos es que cada uno se llame como se quiera llamar. Siempre que esté documentado".

A este vecino coyán le sobran pruebas. Como una orla de la promoción de Geografía en la Universidad de Oviedo, allá por los años ochenta. Debajo de un rostro joven y sonriente, se lee bien claro: "Xicu Ilesies".