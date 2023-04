El "milagro" de Tanes para no quedar atrapado entre las llamas

El Alcalde de Caso, Miguel Fernández, no cree en los milagros. Sí "en el trabajo". En el realizado por los bomberos, también por los voluntarios de Protección Civil, colectivo al que ha estado ligado toda su vida. También en el de los vecinos que todavía cuidan con esmero sus fincas. Este trabajo fue el que consiguió que en las madrugadas del jueves y del viernes "el fuego no se nos metiera en el pueblo", Tanes, donde él vive junto a otro centenar de personas. Las llamas estaba a cien metros de la localidad y el fuerte viento arrastraba cientos, miles de brasas, que caían en el círculo de "praos" que "están en buenas condiciones". Apenas prendían, se convirtieron en una muralla natural contra el avance del incendio, provocado, como tantos otros. "Prendieron el fuego en cinco puntos, siempre desde la carretera", explica el regidor casín, mientras señala una curva con una señal casi tirada. "La carretera" es el Corredor del Nalón. Ahora, con un buen tramo "arrasado, sin vegetación", sobre la principal arteria de comunicación de Caso "lloverán piedras. Tendremos que andar con mucho cuidado".

Una de esas vecinas que cuida sus fincas -son muchos en Tanes- es Luisa González. Trabaja en el Ayuntamiento, en ayuda a domicilio. Puede decirse que su casa es la "primera" del pueblo: esta muy por encima del resto de viviendas, con unas vistas envidiables, pero algo aislada del núcleo. Durante dos noches se vio "cercada por el fuego". "Fue algo horrible", afirma. Sufrió quemaduras en una de sus manos ayudando a parar las llamas. Se resbaló durante las tareas de extinción y apoyó la mano sobre brasas. "Me duele un poco", pero "mucho menos de lo que podría haberme dolido si me llego a quedar sin casa". En sus terrenos tiene animales, son "mi pasión desde siempre, mi gran afición". "Tienlo muy guapo", corrobora el Alcalde. Ella se pone seria, y pide que "encuentren a quien hizo esto. Que me lo dejen a mí, que me lo dejen un solo día... No le deseo esto, el miedo que pasé, ni a mi peor enemigo". Luisa, subraya el Alcalde, "ye muy dura. No pidió ni la baja, con la mano quemada, ni con el susto que pasó".

El incendio que rodeó Tanes quemó un mínimo de 350 hectáreas, y llegó desde esta localidad hasta la zona de la Collá d'Arniciu; desde el Corredor del Nalón a la carretera de Infiesto. "Atravesó todo este monte, desde adelante, hasta atrás". Arrasó varias cuadras, también el denominado mirador de La Magdalena. "Es ceniza y piedras lo que queda", lamenta el regidor. "Con este incendio lo que querían era hacer daño. Por fortuna no nos entró en el pueblo, por las fincas cercanas que todavía se cuidan".

El momento más crítico fue la madrugada del viernes, con el fuego cercando la casa de Luisa González y varias cuadras más cercanas a la localidad. Lograron salvarlo prácticamente todo, "los chavales" (por los bomberos) "trabajaron a tope, sin descanso". Lo que ardió por completo fueron dos recientes repoblaciones de árboles, una llevada a cabo por el Principado de Asturias, otra por la empresa EDP (con el embalse de Tanes, al pie del pueblo, genera energía hidroeléctrica esta compañía". Eran rebollos, pequeños robles, árboles autóctonos con los que se pretendía hacer crecer el bosque. "El que hizo esto no quería ampliar pastos, no creo que sea obra de un ganadero", añade Miguel Fernández, que conversó con Adrián Barbón, presidente regional, sobre el tema. "No podemos culpar a los profesionales del sector primario. Quienes hayan provocado estos incendios, con las circunstancias que había de temperatura, viento, sequedad, iban a dañar. Son simplemente delincuentes, no otra cosa".