Mieres sigue sin reorganizar la plantilla municipal, denuncian los populares

El Partido Popular de Mieres denuncia «la total incapacidad de gestión» de IU al frente del Ayuntamiento, «sin importar si las acciones son realizadas por ellos mismos o subcontratadas al exterior». El PP apela a uno de los compromisos electorales de IU en 2019. Se trata de la reorganizar el área municipal de personal mediante la configuración de una relación de puestos de trabajo (RPT). «Después de miles de anuncios vacíos, una licitación que superaba los 100.000€ y más de 12 años en el gobierno municipal, no han presentado la RPT. Otra legislatura perdida en materia de organización del Ayuntamiento».

«La relación de puestos de trabajo lleva más de 23 años dando vueltas por las dependencias municipales», critica el PP sobre este documento, actualmente en desarrollo. «Los gobiernos del PSOE y los de IU han incumplido sus promesas de reorganizar. ¿Por qué? ¿Es porque no hay fondos disponibles? No parece ser el caso, ya que se han gastado más de 250.000€ en informes, consultoras externas y más informes. Tal vez sea porque no les interesa remover un avispero o porque hay ciertas irregularidades en las contrataciones que no quieren revelar».