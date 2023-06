El patrón aclama al maestro: El Ateneo Musical se despide de su carismático director

Antonio Cánovas ha estado tres lustros poniendo sinfonía al tranquilo transcurrir de la cordial relación que Mieres mantiene con la cultura. Desde 2008 ha sido quien con más brío y tino ha llevado la batuta de los conciertos instrumentales ligados a la Asociación Mierense de Amigos de la Música, primero, y, desde 2018, al Ateneo Musical de Mieres. Cuando este profesor de música nacido en Totana (Murcia) llegó a Mieres, apenas treinta personas acudían a los eventos que se organizaban en el Auditorio "Teodoro Cuesta". Desde hace ya tiempo, las más de 300 plazas del recinto se suelen quedar muy escasas. Eso sucedió de nuevo este domingo. El recital de zarzuela programado dentro de las fiestas patronales se convirtió en una exhibición de pura vitalidad musical. A la emoción propia del encuentro se sumó un componente anímico para todos los participantes. La banda del Ateneo despidió a su maestro. Una nueva etapa laboral le obliga a dejar Asturias. Se marcha, aún entre lágrimas, con una melodía radiante.

"Ha sido un verdadero honor haber podido hacer música en esta bendita tierra y no solo se va un músico, se va un mierense y un asturiano, no en el carnet, pero sí en lo más profundo de mi ser. Siempre llevaré a Mieres en mi corazón", destacó Antonio Cánovas en el momento de su despedida. El director es el buque insignia del exitoso proyecto del Ateneo Musical, que en sus cinco años de vida ha logrado labrarse un estruendoso respeto, ya no sólo en la región, sino en el resto de España. Gracias a su carisma, numerosos músicos jóvenes de toda Asturias se sumaron a un proyecto que ha logrado culminar un tránsito encaminado a lograr que Mieres avanzara hasta dar forma a una oferta musical moderna y reconocible en el siglo XXI.

"Con mucho trabajo hemos logrado atraer músicos que vienen a participar de forma altruista en ensayos y conciertos. El progresivo aumento de la plantilla y del nivel nos ha permitido cambiar los repertorios, con obras originales y actualizadas para banda, sin olvidar los clásicos pasodobles, bandas sonoras y zarzuelas", subraya el apreciado director.

Antonio Cánovas está especialmente orgulloso de sus cinco años al frente de la banda del Ateneo Musical de Mieres. Desde 2018 la agrupación ha desarrollado una gran actividad, apoyándose en una importante masa social, con más de 200 socios y una gran asistencia a conciertos y actuaciones. "Pese a contratiempos como la pandemia, hemos podido desarrollar gran parte de nuestros proyectos, como el concurso para mujeres compositoras, así como estrenos de decenas de obras, conciertos monográficos, destacando los de Ennio Morricone y John Williams", apunta. Bajo su batuta también se han organizado espectáculos interdisciplinares con poesía, teatro, cantantes y otros artistas invitados, al igual que viajes y conciertos en otras comunidades autónomas (Cantabria, Castilla León, Murcia, Euskadi…..).

"Muchas cosas me han quedado por hacer, pero sin duda otras, y mucho mejores, serán realizadas por el Ateneo en el futuro, al que deseo los mayores éxitos", apunta. Antonio Cánovas valora la gran cantidad de amigos que deja en Mieres. Pero él también deja huella. Juan Ponte ha sido concejal de Cultura de Mieres durante los últimos 8 años. "Antonio Cánovas es un imán de talento, un ‘atractor’ que permitió que diversos músicos de alto nivel en Asturias ensayaran en Mieres, hicieran vida en Mieres y exportaran la imagen de Mieres como un lugar de peregrinación cultural. El concejo le está inmensamente agradecido", apunta el ya exedil de Mieres.

Los músicos del Ateneo han asumido con resignación la marcha de Antonio Cánovas por motivos profesionales. Chema Castillo resume el sentir del grupo: "Antonio fue el primero que creyó en el proyecto del Ateneo, en sus músicos y un pilar fundamental en los primeros pasos de la agrupación", subraya. Y añade: "Si hay alguien a quien agradecer que la banda tenga el nivel que demuestra en cada concierto sin duda es a él. Un director que siempre estuvo comprometido con el proyecto musical y que contagiaba esas ganas a todos nosotros. Los músicos de la banda del Ateneo de Musical de Mieres siempre le estaremos agradecidos y con mucha pena nos despedimos y le deseamos lo mejor en su nueva etapa".

Antonio Cánovas es licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Musicología) por la Universidad de Oviedo. Su carrera profesional le obliga a dejar Asturias. El alcalde, Aníbal Vázquez, le trasladó ayer el cariño y agradecimiento de la ciudad. Hubo lágrimas y mucha emoción. Antonio Cánovas deja en el aire un último "allegro molto".