La Fiesta del Corderu está "asegurada", replica Lena tras el abandono de asadores

La continuidad de la Fiesta del Corderu en Llagüezos (entre Lena y Quirós) "no está en peligro". Es la respuesta de la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, tras las críticas de algunos asadores que han decidido no acudir este año al evento –cinco de los ocho que tradicionalmente asaban en el prau–. Alegaron que los precios no se han subido "desde la entrada del euro", extremo que niega el gobierno local: "Sí se ha actualizado y, además, son los ayuntamientos (de Lena y Quirós) los que se hacen cargo de la carne, la leña, los tupper, las galletas y el pan". Desde Compromisu por Lena criticaron que la exconcejala de Festejos, Andrea Velarde, afirmara en su perfil de Facebook que se había propuesto a los asadores formar una asociación para no cobrar el IVA (esta publicación ya no aparece en la red social, aunque Compromisu ha adjuntado un "pantallazo"). "Es hacer un llamamiento al fraude", clamó el edil Agripino Pérez.

La polémica con la romería del prau de Llagüezos no es baladí. La celebración es de Interés Turístico Nacional y una de las citas veraniegas con más tradición en las Cuencas. Así que el "plantón" de los asadores ha caído como un jarro de agua fría. Según Gema Álvarez, no hay nada que temer: " Hay varios interesados en acudir, por lo que la fiesta seguirá adelante en el caso de que la lluvia permita su celebración". Según el gobierno local, cada asador recibe 545 euros –IVA incluido– por asar "del orden de ocho o nueve corderos". "Era inasumible el incremento que pedían, del veinte por ciento", matizaron. Dejaron claro que no permitirán que se ponga en tela de juicio el trabajo de ningún empleado municipal, después de que uno de los asadores que abandona la cita cuestionara el interés de un trabajador del Ayuntamiento en que la fiesta siga celebrándose. Críticas La crítica de Compromisu a las declaraciones de Velarde no se ha hecho esperar. Afirman, además, que "fueron compartidas por IU, el grupo político que sustenta el gobierno local, en su perfil oficial de Facebook. Mostrándose, por tanto, de acuerdo con las mismas". "Exigimos responsabilidades por estos hechos", señaló Agripino Pérez. Consideran que IU ha "fulminado" una tradición por no mejorar el pago a los asadores. "Pidieron una pequeña mejora de diez euros por pieza, tras veintiún años de congelación", explicó Pérez. Y manifestó que "los asadores son parte esencial de esta fiesta y merecen respeto". "Es curioso que sí haya dinero para el despilfarro de los últimos meses, y no para pagar a los asadores como es de justicia", concluyó.