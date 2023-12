Mieres, con récord de lotería vendida, lo apuesta todo a la vuelta del Gordo

Queda ya menos de una semana para que las 100.000 bolas con los números de la lotería de Navidad comiencen a girar en uno de los dos bombos que se instalarán en el Teatro Real de Madrid. Entre los números estará el 05490, que el año pasado, convertido en el Gordo, repartió entre Mieres y Moreda más de 148 millones de euros. La mayor parte del premio pasó por las manos del Club Atletismo Mieres tras adquirirlo en la administración Los Collaínos, en Moreda. Este año la entidad deportiva no ha podido hacerse de nuevo con el mismo número, ya que en agosto estaba vendido en su totalidad. El próximo viernes habrá que estar atentos al 65488, número en el que el Club Atletismo ha depositado esta vez sus esperanzas. "Sería una locura que volviera a tocar el Gordo, pero nunca se sabe. Tenemos exactamente las mismas posibilidades que el año pasado, ni más ni menos", apunta Jesús Hevia, presidente de la entidad.

Quien se haya despistado y pretenda conseguir una participación del 65488 lo tendrá imposible. De hecho, el Club Atletismo Mieres hace semanas que dejó de vender lotería. Se agotó a una velocidad de vértigo, pese a que se encargó mucha más que el año pasado en previsión de un aumento de la demanda. Han vendido 6.500 participaciones. "Son casi cuatro veces más que el año pasado y, si hubiéramos tenido más, seguramente habríamos pasado sin problemas de las 10.000 papeletas", explica Jesús Hevia.

La directiva, aunque esperaba un aluvión de peticiones y encargos, no deja de esta sorprendida ante las expectativas que ha generado el nuevo sorteo en su entorno. Hay anécdotas que ilustran la hilaridad que hay en el seno del club. "Cuando nos llegó el número, le dimos cuatro talonarios a uno de nuestros entrenadores y al día siguiente me llamó para pedirme más", recuerda Jesús Hevia. Sorprendido, el presidente preguntó al preparador que cuánto necesitaba. "Me dijo que diez más. ¿Diez más de qué? Le consulté. Entonces me dijo que diez talonarios más. En ese mismo momento entendí que teníamos un problema", señala Hevia con buen humor.

La fiebre de la lotería se ha extendido más allá del Club Atletismo Mieres. Todas las entidades deportivas del concejo han tenido que ejercer de insospechadas administraciones de lotería. "Se ha vendido mucho más y mucho más rápido", apunta Juan Lana, presidente el Baloncesto Villa de Mieres (BVM2012). También el comercio ha percibido que los mierenses son optimistas ante la estadísticamente remota posibilidad de que el Gordo regrese al concejo: "Ha sido muy evidente que la demanda se ha disparado tras el golpe de buena suerte que el territorio tuvo el año pasado", destaca Roberto Ardura, de la asociación "Ye Mieres".

El movimiento vecinal

El movimiento vecinal no ha sido ajeno al entusiasmo generalizado que late en Mieres ante el nuevo sorteo de la lotería de Navidad. "Nosotros hemos vendido muchas más papeletas. Al final hemos andado por las 3.500, pero seguramente hubiéramos podido pasar de las 5.000 en caso de poder atender todos los pedidos", subraya Ángel Brigas, presidente de la Junta Vecinal de San Pedro.

Un caso especial es el del colectivo cultural y deportivo L’Orbayu. Su presidente y fundador, Manuel Oña, estuvo el año pasado en el mejor lugar y en el instante correcto para conseguir para su asociación el Gordo de la lotería de Navidad, que finalmente repartió el Club Atletismo Mieres. La administración Los Collaínos puso en sus manos unas cuantas decenas de series del agraciado 05490, pero Oña, en el último momento, lo desechó y lo cambió por el más "apuesto" 38377. Ni sospechaba las consecuencias de la decisión. "Lo tuve en la mano, pero al final lo cambié", explica Oña. Al menos, este año ha vendido participaciones como si hubieran sido los que repartieron el Gordo en 2022. "Hemos vendido un número entero. Ha comprado más gente y además en más cantidad", apunta Manuel Oña. Desde hace ya más o menos un mes no nos queda nada".