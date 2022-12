Dani Borreguero, nuevo entrenador del Avilés Stadium, cree en la mejoría de su equipo: "Hay energía joven"

No estuvo mal el debut de Dani Borreguero (Barcelona, 1975) como entrenador del Avilés Stadium. Después de únicamente tres días de entrenamientos, y sin poder sentarse en el banquillo porque su ficha aún no estaba tramitada, el barcelonés vio cómo su equipo empataba en el último suspiro un partido que tenía perdido ante el Llanera. Borreguero, que no oculta su ilusión por hacerse un sitio en el mundo de los banquillos, es consciente de que la salvación del equipo es una misión complicada, pero va a por todas: "Igual no tenemos el potencial de otras plantillas, pero es un equipo muy joven y eso es beneficioso porque los jugadores están predispuestos a aprender y a esforzarse".

Cuando la directiva del Stadium decidió el relevo de David Trancón y le llamó, Dani Borreguero aceptó el reto. Ante él se presentaba la primera oportunidad de dirigir a un equipo de Tercera, tras acabar en marzo su etapa en el juvenil del Langreo. "Los cambios de entrenador normalmante son porque la cosa va mal, el equipo está en la zona de descenso y los número son los que son, pero el mundo del fútbol lleva a hacer cambios enseguida. Dije que sí enseguida y estoy agradecido al Avilés Stadium, es un club con poco recorrido en el mundo del fútbol pero que quiere crecer", apunta el técnico. Recién llegado, y tras su estreno en el Muro de Zaro, Dani Borreguero tiene marcado en rojo el partido de la siguiente jornada, en el campo del Luarca: "Está en la zona baja como nosotros, es uno de los equipos con los que nos la jugaremos, y una victoria daría moral a los chicos, que necesitan seguir creyendo. Era muy importante que el debut no fuera una derrota. El gol en el minuto 90, cuando lo ves perdido, y a balón parado produjo una liberación". El partido contra el Llanera fue un buen test para el nuevo entrenador. pudo comprobar el contraste entre el rival, con jugadores de la veteranía de Omar, Jorge y Alejandro,y su equipo, con un montón de chicos que superan por poco los veinte años. "Esa juventud la veo reflejada en el entreno, llevan dentro la energía", apunta Borreguero. A sus 47 años, el nuevo entrenador del Avilés Stadium bebe de muchas fuentes, aunque asegura estar marcado por la etapa en la que fue entrenado por Marcelino. Sin embargo, es consciente de que su trabajo va a ser cortoplacista: ha firmado hasta final de temporada para lograr la permanencia. "Hay que adaptarse. Por ejemplo, mi base es el 4-4-2, pero no tenía gente por fuera y jugué con línea de tres y dos carrileros. Si vienes en pretemporada tienes más tiempo e igual puedes trabajar más a largo plazo, pero la situación es la que es. Yo lo pillo con ganas, espero que salga bien".