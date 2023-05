Aitor Larrazabal, entrenador del Gernika: "El play-off no era nuestro objetivo, pero ahora lo vamos a pelear"

Aitor Larrazabal (Lujua, Vizcaya, 1971) solo piensa en blanquiazul. No, el mítico lateral izquierdo del Athletic no va a formar parte de la plantilla del Avilés. El vasco es el director de orquesta del Gernika, primer rival de los avilesinos en su sueño por subir a Primera Federación.

–¿Cómo está yendo la preparación del encuentro ante el Avilés?

–Muy bien, la verdad. Cuando se prepara un play-off que no esperábamos se afronta de manera especial. No era nuestro objetivo, pero va a ser una experiencia muy agradable. Nos lo tomamos como un premio al trabajo bien hecho durante la temporada. Además, no tenemos presión, así que lo que llegue bienvenido será.

–¿Por qué el play-off no era un objetivo a principio de año?

–Hay que tener en cuenta cuál es nuestra realidad. Tenemos un presupuesto de 190.000 euros. Con ese dinero nuestro objetivo era salvarnos. Queríamos quedar en una posición cómoda, pero nunca pensamos en el play-off. Esta es la temporada del centenario del club, pero a pesar de ello no queríamos tirar las campanas al vuelo. Entrar en Copa del Rey y jugar contra el Celta fue ya un pedazo de regalo.

–Su temporada ha tenido varios altos y bajos.

–No empezamos la temporada de la mejor manera. El equipo supo reponerse bien del mal inicio de año y hemos conseguido una racha que, hasta estos últimos partidos, nos hizo estar en la zona alta. Vamos a competir a tope contra el Avilés, a ver qué ocurre.

–Defina a su equipo.

–Somos un equipo muy jovencito. Nueve de nuestros jugadores son sub-23, y a pesar de ello han tenido mucho protagonismo. Están en un momento de crecimiento muy bueno. Muchos tienen posibilidades de seguir su carrera la temporada que viene en Primera RFEF.

–Verse en play-off supondrá una motivación extra para los más jóvenes.

–Tienen muchísima hambre. Como el club, no era algo que tuviesen entre ceja y ceja, pero ahora quieren hacerlo lo mejor posible. Y jugamos sin presión, que nos puede dar un extra.

–¿Conocía al Avilés antes de este cruce?

–Soy una persona de fútbol y me gusta saber de los rivales. Siempre tenemos un ojo puesto en el Grupo 1, por cercanía, por lo que conocía alguna cosa de ellos. Ahora ya lo tenemos bien estudiado.

–¿Cómo ve a los blanquiazules?

–Conozco a varios jugadores. Tienen un bloque bastante veterano, con jugadores de mucha calidad y con pegada. Son muy buen equipo, va a ser una eliminatoria muy bonita. Somos dos conjuntos que nos gusta proponer y jugar ofensivamente. Habrá que ver qué se impone, si la veteranía el Avilés o el desparpajo por querer dar la sorpresa del Gernika.

– Durante esta temporada ha probado varios esquemas.

– Una de nuestras mayores virtudes es esa, la de poder jugar con varios sistemas en función del rival. Para un entrenador es algo muy importante.

– Además, este año contra los equipos de arriba siempre ha conseguido buenos resultados.

– Mis jugadores se motivan contra los grandes. Tener en frente al Avilés, con jugadores de esa talla, nos va a hacer salir enchufadísimos.

–¿A qué jugadores del Avilés tiene más respeto?

–Primo, Natalio e Isi Ros tienen mucho gol. Además, en el centro del campo tienen a nombres, como Jorge y Cortina, muy a tener en cuenta. En invierno ficharon a Iván Serrano, que también les está dando mucho en el aspecto ofensivo. Es un equipo muy compensado en todas las zonas.

–¿Qué les espera a los aficionados avilesinos que visiten Gernika?

–Van a ser muy bien acogidos. Gernika es un pueblo que respira fútbol y que trata muy bien al rival. Ojalá venga mucha gente de Avilés y se pueda ver un buen partido.