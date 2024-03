"Tras 14 años en el Barcelona siento la necesidad de abrir una nueva etapa"

El asturiano Raúl Enterríos (Gijón, 12 de febrero de 1981) anunció ayer que a final de esta temporada pondrá fin a su etapa en el Barcelona, donde estuvo once años como jugador y los tres últimos como coordinador del balonmano base. Tiempo en el que ha ganado todos los títulos de clubes existentes tanto nacionales como internacionales. Llegó al FC Barcelona en el verano de 2010 con el cartel de ser uno de los mejores centrales del mundo, y hasta su retirada ganó tres Ligas de Campeones (2010-11, 2014-15 y 2020-21), además de once Ligas Asobal, ocho Copas del Rey y cinco Super Globe, entre otros títulos. Dejó las pistas en el verano de 2021 como capitán del equipo. Los tres últimos años ocupó la coordinación de la base, cargo que ostentará hasta el 30 de junio de la presente temporada.

–¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

–Tengo que abrir una nueva etapa. Después de once años como jugador del Barcelona y otros tres en el cuerpo técnico siento que tengo la necesidad de iniciar una nueva etapa.

–No habrá sido fácil tomar esa decisión.

–Evidentemente, no. Es una decisión muy difícil la de salir de aquí, pero por otra parte siento que debe de ser así. Cierro un ciclo que ha sido muy especial tanto en la parte de jugador como en la de técnico, en la que son tres años de un aprendizaje muy grande y en la que me ha tocado adaptarme a una faceta nueva en el balonmano.

–¿Ha sido complicada esa adaptación de jugador a entrenador?

–Me he esforzado bastante para adaptarme a esta nueva posición y después de estar todo este tiempo trabajando con los jóvenes, lo cual es una experiencia muy bonita, siento que tengo que buscar una nueva etapa.

–¿Etapa que seguirá relacionada con el balonmano?

–Es el momento de valorar eso y mirar las opciones que puedan surgir, aunque está claro que a mí me gustaría seguir relacionado con el balonmano, esa es mi idea. El tema es encontrar un proyecto y un lugar que me guste y en el que pueda seguir trabajando en el mundo del deporte porque, eso sí lo tengo claro, quiero seguir ligado a él.

–¿En España o en el extranjero?

–Ya veremos.

–¿Con qué se queda de estos catorce años en el Barcelona?

–Es muy difícil decir con qué me quedo. He vivido una etapa muy importante tanto a nivel profesional como a nivel personal. Catorce años dan para mucho, mi hija nació aquí. En lo deportivo han sido años extraordinarios en los que he podido disputar todas las grandes competiciones y he logrado todos los títulos posibles tanto nacionales como internacionales. Luego los tres años en la base han sido una experiencia muy intensa de aprendizaje y de conocer otra faceta del balonmano y de trabajar con unos técnicos que llevan años sacando a jugadores jóvenes. Si metes todo esto en una coctelera sale un aprendizaje brutal. Así que me quedo con todo.

–¿Hay jugadores de los que pasaron por sus manos que estén ya en el primer equipo?

–De la generación con la que empecé a trabajar en juveniles ya han varios que están entrando en el primer equipo como los hermanos Cikusa, Ian Barrufet, Óscar Grau... Son jugadores que si continúan con su crecimiento serán buenos. Pero entrar en el primer equipo es algo complicado, aunque hay ya varios que están teniendo minutos, lo que avala el trabajo que están haciendo los técnicos desde hace años. Espero haber aportado mi granito de arena en ese crecimiento.

–Varios jugadores de más o menos su generación han sido importantes en la consecución de la clasificación olímpica.

–Han tenido un papel importante en el preolímpico, una competición muy delicada porque todos los participantes se jugaban algo tan importante como estar en unos Juegos Olímpicos. Han estado como siempre con un rendimiento muy alto, ha sido un placer poder verles.

–¿Pero eso no significa que no tienen relevo, que no hay jugadores jóvenes capaces de sustituirles?

–Ha habido lesionados para este preolímpico. Pero el relevo lo hay, no hay más que ver los éxitos de las categorías inferiores de la selección nacional con campeonatos del Mundo y de Europa en los últimos años. Eso habla del trabajo que se está haciendo por detrás. Lo importante es que se siguen consiguiendo resultados.

–Seguirá organizando su campus de verano, supongo.

–Pues este año no podré hacer el campus de verano porque el Palacio de los Deportes (de Gijón) estará en obras. En las fechas en la que lo hacía en años anteriores no se puede porque hay un concierto de Víctor Manuel y en julio al parecer va a haber obras de mejora y tampoco se podrá usar. Son más de cien niños que no se pueden meter en cualquier sitio porque desde luego lo que no voy a hacer es disminuir la calidad del campus. Se necesitan un recinto con más de una cancha. Este año no se va a poder hacer, pero mi intención es que el campus se mantenga en el futuro.

