"Indefensión jurídica": esto es lo que dice el Alimerka Oviedo Baloncesto sobre la canasta que le hurtaron en Melilla

El Alimerka Oviedo Baloncesto ya ha presentado las pertinentes alegaciones ante el Comité de Apelación por la decisión que tomó el Comité de Competición de la Federación Española de mantener el 84-81 con el que acabó el partido que jugaron en Melilla, a pesar de que la mesa de anotación no sumó una canasta de Marc Martí que sí concendieron los árbitros. Una decisión diferente a otras que tomaron en situaciones similares, incluso en partidos de la LEB Oro, lo que para el club de Oviedo supone "indefensión jurídica", señalan desde el club.

Héctor Galán, director general del club de Pumarín, asegura que ellos no tienen muchas dudas de cuál hubiera sido la decisión correcta: "Nosotros lo tenemos muy claro". Lo que genera más frustración de la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Baloncesto es el cambio de criterio con un partido que se jugó en la LEB Oro hace cuatro temporadas y que enfrentó al Castelló con el Iberojet Palma: "Me soprende la decisión porque es un criterio diferente al de hace cuatro temporadas, lo que no sabemos es cuándo se produce el cambio de criterio".

Para Galán está claro que es "un error que influye en el desarrollo del partido". En sus alegaciones han aportado "más cosas" para tratar de que esta vez les den la razón y el partido que perdieron en Melilla se repita después del error que les dejó con dos puntos menos. "Hemos presentado el rercuso convencidos de que tenemos la razón", añadía el director general del club. Sí que reconoce que este tipo de decisiones se toman "con un criterio de interpretación". Pero, a pesar de todo, es una decisión que crea "inseguridad jurídica".

Así fue la acción de la polémica.