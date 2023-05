La opinión de Abel Antón sobre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: El sucesor de Usain Bolt

La decisión de otorgar a Eliud Kipchoge el Premio Princesa de Asturias de los Deportes es un gran acierto. Había grandes candidatos, es cierto, pero creo que Kipchoge es, en estos momentos, el mejor atleta del planeta. Hubo una época donde el gran referente del atletismo mundial era Usain Bolt, pero el keniata ha sabido coger su testigo y ahora todo gira en torno a su figura. Ha conseguido todo tipo de récords en una distancia, el maratón, que junto a los 100 metros lisos son las pruebas reinas dentro de este deporte.

Kipchoge, durante su carrera, ha conseguido batir varias veces el récord del mundo de maratón. Además, aunque la marca no ha sido oficial, ha completado los 42 kilómetros de un maratón en menos de dos horas, algo que todo el mundo decía que era imposible. Él ha demostrado que se puede lograr y creo que antes de que termine su carrera logrará hacerlo de manera oficial. No solo es eso. Es un atleta que ha sido dos veces campeón olímpico, logro que ha conseguido muy poca gente en la historia. No me sorprendería que en las próximas Olimpiadas, en París 2024, Kipchoge consiga su tercer oro olímpico, un hito dentro de la historia de los maratonianos. Tiene la oportunidad de lograrlo y si sigue corriendo es porque es su próximo objetivo.

Además, estoy seguro que quiere hacerse con las "six majors", nombre que se le pone a las seis mejores maratones del mundo (Londres, Berlín, Boston, Nueva York, Chicago y Tokio). Ya cuenta con dos en su palmarés, al igual que hice yo, y puedo decir de primera mano que es algo muy difícil de hacer. Es un objetivo que, si le quedan dos o tres años buenos en su carrera deportiva, puede conseguirlo.

Kipchoge no solo se merece el Premio "Princesa de Asturias" de los Deportes por su trayectoria deportiva. Su trabajo, con la fundación que lleva su nombre, es encomiable. Ayuda a los jóvenes de su país a que puedan acceder a la escuela, hace que tengan oportunidades que de otra manera sería imposible, fomenta que los niños hagan deporte… Es algo que otro de los galardonados, Haile Gebrselassie, hace en Etiopía y él ha sabido seguir el mismo ejemplo. Me gustaría destacar también su humildad. En sus inicios, cuando no tenía otros medios, tenía que dormir en el suelo de su cabaña. Ahora es un deportista que gana mucho dinero, pero, sin embargo, sabe que para seguir cosechando éxitos debe mantener esa dureza, por lo que sigue viviendo en las mismas condiciones. Así mantiene la humildad, la disciplina de entrenamiento y el esfuerzo. Porque si te acomodas es mucho más difícil triunfar.