“Tenemos previsto actuar contra la inundabilidad en la EPI, pero será costoso”

Hace solo tres meses que el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Movilidad y Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo ocupa uno de los locales del aulario sur de la Escuela Politécnica de Gijón. Sentada en una oficina de cristal, la vicerrectora Sandra Velarde (Mieres, 1968) recibe a LA NUEVA ESPAÑA para hacer balance del primer trimestre de una sede que hizo historia en la Universidad: la primera vez que el equipo de gobierno se descentralizó.

–¿Cómo valora estos primeros meses de actividad en Gijón?

–Lo cierto es que la Universidad de Oviedo es la universidad de toda Asturias. Este paso no es sorprendente, ya que el campus de Gijón tiene un protagonismo específico dentro de la Universidad. Toda la comunidad universitaria lo ha visto con mucha satisfacción y, desde el equipo rectoral, estamos muy contentos de estar aquí. El campus de Gijón es una parte significativa de nuestros profesores, titulaciones, grupos de investigación, laboratorios… Tener aquí una vinculación tan específica, como la sede de un vicerrectorado, es una satisfacción muy grande para todos.

–¿Cuáles son los retos más urgentes que aborda el Vicerrectorado que dirige?

–Hay muchas cosas. Llevamos la coordinación de todas las actuaciones que puedan tener que ver con la sostenibilidad en la Universidad de Oviedo. De reducción de consumos, sostenibilidad, promoción de la movilidad sostenible, de accesibilidad… Tenemos que conseguir que todos estos criterios impregnen siempre todas las actuaciones en materia de espacios e infraestructuras de la Universidad.

–¿Algún proyecto en marcha para Gijón?

–Estamos trabajando en una actuación de eficiencia energética y también de confort en las instalaciones. Es el que se refiere a las aulas orientadas al sur de la Facultad Jovellanos. Los alumnos pasan muchísimo calor, tienen temperaturas de treinta y muchos grados en época de primavera. El problema es que Patrimonio no permite actuar en las fachadas, para poner algo de sombra. Hemos instalado unos medidores y estudiamos varias alternativas, que incluyen un sistema de ventilación del aire con zonas donde la temperatura es menor. Evaluamos si esto es viable y, de serlo, lo ejecutaremos esta misma primavera.

–La confluencia de edificios nuevos y antiguos, como ocurre en el campus Gijón, ¿Supone una limitación para los planes de mejora energética de la Universidad?

–Por supuesto. La verdad es que, ahora mismo, los consumos a través de suministros de todos los tipos, calefacción y electricidad, nos come una parte importantísima del Presupuesto. Nos resta mucha capacidad de inversión, por tanto la capacidad de reformar nuestros edificios. Es un bucle; el que no podamos invertir en mejora energética, nos sigue llevando a consumos muy elevados.

–El paquete de planes estratégicos del Rectorado ha generado polémica en Gijón, especialmente por el grado de Deportes.

–Como dice, se trata de un paquete de planes, no son solo titulaciones. Hay un plan general de estrategia de la Universidad, plan propio de investigación, plan de infraestructuras y de titulaciones. En todo caso, todos estos planes, son propuestas que el equipo rectoral propone a la comunidad universitaria para ir llevando adelante en los próximos años. En esa fase de propuestas hemos tenido un periodo amplio de participación de la comunidad universitaria. No nos gusta llamarlas alegaciones.

–¿Por qué?

–Porque hemos recibido 300 aportaciones de toda la comunidad, pero también externas a la universidad. Estamos analizando todas las que han llegado, las estudiaremos y consideraremos todas las que son asumibles y mejorarían esos planes. Avanzar cómo será la versión definitiva de ese plan, y por tanto pronunciarme sobre temas conflictivos, es precipitado.

–Pero parece seguro que Deportes no se implantará en Gijón.

–Yo prefiero quedarme con la parte positiva. Y es que este grado es viable, y también es deseable, para que se implante en Asturias. Es algo en lo que nos deberíamos de centrar, porque me parece muy importante. Creo que la conclusión final resultará en un beneficio común para la sociedad asturiana. No me centraría en lo negativo, porque la verdad es que no podremos contentar a todos. La titulación estará en un determinado lugar.

–¿Ocurre lo mismo con el grado de Renovables?

–El caso de Renovables es ditinto. Se trata de una propuesta que no es definitiva y que no sabemos si será viable, como sí ocurre con Deportes. Renovables está en un paso anterior de estudio, y se han señalado problemas como una posible redundancia con titulaciones ya implantadas. Sobre esta propuesta es imposible avanzar algo por eso, porque el estudio sobre su posible instalación está en un momento muy inicial.

–En cuanto a las infraestructuras, ¿Está ya listo el plan, anunciado recientemente por el Rector, para la mejora de los viales?

–Es necesaria una mejora, eso está claro. El que peor está es el de Blasco de Garay, delante de la Escuela de Marina Civil. Este vial soporta mucho tráfico, de transporte urbano y de todo tipo. Estamos en continua relación con el Ayuntamiento, y esperamos próximamente cerrar del todo este tema. Por el momento, se ha ejecutado una reparación de los baches que estaban en peor estado. Con esta primera obra se ha mejorado algo, aunque es necesaria otra actuación.

–También preocupa la inundabilidad en el edificio polivalente de la EPI, ¿Acometerán alguna de las obras que se proponen en el estudio técnico?

–Esos estudios fueron encargados por el anterior equipo rectoral, tras las terribles inundaciones de 2018 que causaron importantes daños materiales. La aportación de la EPI a los planes estratégicos está en la misma línea que este equipo rectoral, este propio vicerrectorado tiene en mente abordar alguna actuación. Pero hay que tener en cuenta que son muy costosas y pueden estar implicadas otras administraciones. Tanto el Gobierno central como el Ayuntamiento de Gijón, además de la Confederación Hidrográfica.