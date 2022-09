El "cascayu" se llena de actividad en otro fin de semana sin coches: "Es bueno en días puntuales"

La celebración de la Semana Europea de la Movilidad ha motivado un nuevo cierre al tráfico rodado en el paseo del Muro de San Lorenzo, el último de los previstos, igual que ocurrió durante los fines de semana de la Semana Grande. Pero esta vez, en cambio, el corte al trafico rodado, que finalizará mañana, lleva aparejado una serie de actividades deportivas y de ocio.

La medida ha suscitado diversidad de opiniones. Varios se posicionaron ayer durante la exhibición de patinaje que se pudo ver por el asfalto del "cascayu". "Es bueno que se tomen medidas como esta para actividades puntuales como estos días", celebró Emilia Casado, vecina de Nuevo Roces. Por su parte, Óscar León abogó por "un cierre continuo para los vehículos". En el caso de Natalia Gallo, vecina de El Llano, sugirió "cerrar el acceso, pero con horarios especiales para la carga y descarga". La programación en el "cascayu" continúa hoy con dos actividades: un ajedrez gigante, de 17 a 20 horas; y un curso de biciescuela infantil, de 17 a 19 horas.

Aprovechando el corte, el patinaje se reivindicó ayer rodando en el paseo marítimo. "Hacen falta más apoyos y medidas así para visibilizar este deporte y sacarlo realmente a la calle", recalcó Rogelio Suárez, presidente del Club Deportivo Fluke, entidad que participó en la actividad junto al Club Patín Siero y la Asociación Deportiva Astur Patín. Varias decenas de jóvenes patinadores mostraron sus habilidades sobre ruedas con una exhibición de relevos, carreras y eslalon, con el objetivo de "sacar el patinaje a la calle" y visibilizar su pasión por "una actividad que es muy popular, pero también desconocida por muchos", según explicó Suárez.

Día soleado, aunque con viento, y con familiares y amigos con la vista puesta en la exhibición. Los jóvenes participantes no podían pedir más, tan solo disfrutar en compañía de sus compañeros de equipo de la pasión que todos y cada uno tienen por el patinaje. "Llevo patinando desde los cinco años porque es una actividad que me encanta. Empecé en el colegio y sí me gustaría que se visibilizara un poco más", comentaba ayer sobre el asfalto del paseo del Muro de San Lorenzo la joven Marieva Barrios, de 17 años. Una opinión compartida por su compañera en el Fluke Paula Vizán, de 13 años: "Es un deporte que siempre me gustó desde pequeña, porque hace que me olvide un poco de todo. Recomiendo a los que tengan dudas que lo prueben, no se van a arrepentir".

El itinerario por el "cascayu" fue sencillo. La exhibición de patinaje tenía una larga pista a su disposición desde la Escalera 14 de la playa de San Lorenzo hasta la 9. Sin embargo, ese espacio dispuesto en el carril cortado al tráfico en dirección oeste de la avenida Rufo García Rendueles no pareció ser lo suficientemente amplio para todos los participantes, que rodaron algo hacinados entre los paseantes y ciclistas más despistados. "Es un espacio algo estrecho para los patinadores, así que hemos tenido que adaptarnos un poco", señaló Rogelio Suárez, quien defendió el patinaje como "otra manera más de desplazarse por Gijón".

Cabe destacar que entre las reclamaciones de patinadores, padres y clubes destacó la demanda de reparaciones en la pista de patinaje de Moreda, azotada por las inundaciones desde su construcción en 2008. "Cuando empieza a llover y a soplar un poco de viento entra el agua y es imposible entrenar y competir", denunció Rogelio Suárez, quien urge una "pronta solución".