La familia del escultor Vázquez Canónico, tras la explosión: "Tuvo mucha suerte"

"No fue nada para lo que pudo haber sido. Ha tenido mucha suerte". Así se expresó ayer Jerónimo Vázquez, uno de los hijos del escultor Vicente Vázquez Canónico respecto al accidente que sufrió su padre hace dos días en el taller ubicado en su vivienda de la parroquia de Castiello, donde estalló una bombona de gas butano mientras trabajaba. El artista, de 85 años y Medalla de Plata de Gijón, permanecía ayer ingresado en la unidad de quemados del HUCA, a donde fue derivado desde el Hospital de Cabueñes. Ingresó con un golpe en la cara, pero las heridas que más preocupan las sufrió en las manos. Tiene quemaduras de consideración, sobre todo, en la izquierda. No obstante, está fuera de peligro y los médicos valoran ahora si someterle a una operación o bien aplicarle un tratamiento para curar las heridas. Se espera que reciba próximamente el alta hospitalaria.

Los facultativos tomarán esta decisión a lo largo de las próximas horas. El posible tratamiento al que sea sometido el escultor consiste en una loción que elimina las células de piel que se encuentran quemadas, pero respeta las sanas. A pesar del susto, la familia respira aliviada puesto que Vázquez Canónico está fuera de peligro. El incidente por el cual tuvo que ser socorrido se produjo este pasado lunes sobre las 17.30 horas y provocó un considerable revuelvo en las zonas próximas a la vivienda de Vázquez Canónico, en el camino de La Coría. Las causas del accidente aún se están investigando. Su familia reconoció ayer que aún no tienen claro qué fue lo que provocó la detonación. "Estaba haciendo joyería, trabajando como habitualmente en el taller, pero aún no sabemos qué fue lo que pudo pasar. No sabemos si es que saltó una chispa, se provocó un incendio o qué fue lo que provocó la ignición", relató Jerónimo Vázquez, que ayer se encontraba en Barcelona.

Los vecinos del escultor tuvieron un papel relevante en las labores de ayuda a Vázquez Canónico poco después de que se produjera la explosión. El afectado pidió ayuda "a gritos", según explicó Maite Corte, una de las vecinas del creador, que especificó que pedía con urgencia la llegada de la ambulancia debido al "dolor" que padecía por las lesiones derivadas del accidente. "Había mucho humo negro y olía bastante a plástico", relató esta mujer, que fue la primera en acudir al lugar de los hechos. "Estaba soldando cuando sucedió todo y dijo que no nos preocupáramos de él, que el fuego ya estaba apagado", contó José Fuertes, otro vecino que estuvo en este lugar. Acudieron al camino de La Coría efectivos de los Bomberos y la Policía Local.

Vázquez Canónico es uno de los escultores más relevantes de la región. Nació el 25 de febrero de 1937 y ha firmado más de 2.000 obras y medio centenar de exposiciones en lo que es una larga y provechosa carrera profesional. Recibió por todos estos méritos la Medalla de Plata de la Villa de Gijón en 2008. No es de extrañar, por tanto, que en las últimas horas su familia haya recibido decenas de muestras de afecto y de mensajes para interesarse por el estado de salud del escultor. "Hemos recibido muchas muestras de cariño. Mucha gente se ha interesado por él y eso es algo muy de agradecer", reseñó Jerónimo Vázquez.

Las próximas horas serán importantes para conocer cómo evoluciona Vázquez Canónico. "De lo que pudo haber sido a lo que luego realmente fue... ha tenido mucha, muchísima suerte", sentenció Jerónimo Vázquez, uno de los tres hijos del escultor, que sigue sanando en la unidad de quemados del HUCA.