Los colectores de la Empresa de Aguas, obstáculo para el soterramiento del Muro

Minorar el impacto sobre la red de colectores de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) y, por tanto, el coste de la operación, fue uno de los elementos que se pusieron sobre la mesa para defender el proyecto de estación intermodal en Moreda sobre el diseñado, y aún fijado en el convenio vigente, equipamiento completamente soterrado frente al Museo del Ferrocarril. Pero soterramiento y colectores es una ecuación complicada en cualquier terreno de la ciudad, no solo en el espacio del plan de vías. El plan de soterramiento del tráfico que plantea Foro para el Muro no es ajeno a esa complicación si se ejecutara la opción más ambiciosa, hasta El Molinón (hay otra más simple que deja los túneles a la altura de la avenida de Castilla). En este caso, supondría a la EMA tener que rehacer la renovada red de colectores desarrollada bajo la avenida del Molinón y que se vincula al pozo de tormentas de Hermanos Castro, explican fuentes de la sociedad. Las arquitectas que han realizado el estudio presentado por Foro explican que estos equipamientos se podrían mover "sin problemas".

Son algo más de 4,2 millones de euros, entre el coste de la red de colectores y la urbanización posterior en superficie los que se habría gastado en una operación que ya no tendría cabida, en su actual dimensión y ubicación, en un espacio vinculado al plan de soterramiento. Tocaría ver, se indica desde el entorno de la EMA, el coste que para sus arcas podría tener toda la operación. Porque, aunque la mayor complejidad estaría en ese entorno de El Molinón, por las dimensiones y profundidad de los colectores, la EMA tiene redes en todo el paseo del Muro que no serían ajenas a ninguna obra de este tipo.

La avenida del Molinón, como espacio peatonal dentro del parque de Isabel la Católica, se abrió al público en el verano de 2021. Fue el nuevo gobierno del PSOE e IU quien optó por peatonalizar esa vía que llevaba más de un año cortada en el marco de las obras de construcción del pozo de Hermanos Castro. Un pozo al que se une una complicada red de tuberías, unas que pasan por debajo de la propia avenida y otras que van hasta el depósito por debajo del río Piles. Al pozo, que llega a los 10 metros de profundidad, confluyen y desaguan tres colectores cuando hay un exceso de lluvias: los de El Coto–La Arena, La Camocha–Viesques y La Providencia.

La complejidad de la red es importante. Igual que importante y complejo fue el desarrollo del pozo de tormentas de Hermanos Castro que no se libró de los problemas en el proyecto que, tras varios intentos fallidos, se acabó llevando a cabo. De hecho, aún no se ha cerrado oficialmente la comisión de investigación abierta para fijar el origen de los fallos que dieron lugar a los sobrecostes y las posibles responsabilidad políticas a depurar de esos fallos y ese incremento del coste del pozo que lleva a superar la cifra de los once millones para esa instalación.

¿Costes de cambiar esos colectores que pasan por y alrededor de la avenida del Molinón? Cuando en 2015, y en pleno impulso desde el gobierno municipal de Foro a la estación soterrada frente al Museo del Ferrocarril, se planteó que la EMA asumiera con fondos propios esa operación, se había cuantificado en 18 millones. No hay una partida específica en el convenio firmado en 2019 donde el desvío de colectores está en el paquete global de 66 millones para urbanización. En todo caso, la inflación actual que ha elevado el coste de todos los materiales no será ajena a cualquier actuación de este tipo.

El plan de Foro supone soterrar el tráfico rodado desde la escalera 7 de la playa de San Lorenzo, a la altura de la calle Eladio Carreño, con salida o bien por la avenida de Castilla o bien alargando ese túnel hasta la rotonda de El Molinón, atravesando la arteria ahora peatonal que cruza el parque de Isabel la Católica. El coste oscilaría entre los 35 y 64 millones, según se opte por la opción corta o por llegar hasta el estadio municipal.