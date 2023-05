Habla la familia de la mujer que falleció tras sufrir un accidente doméstico en Gijón: "Estamos en shock; era una persona muy familiar"

La búsqueda de María Esther López González, la gijonesa cuya familia denunció su desaparición ayer en redes sociales, terminó de la peor manera posible. El cuerpo de la mujer de 55 años fue localizado sin vida en la casa de unos amigos, en la calle Manuel Llaneza de Gijón, a última hora de la tarde de ayer. La hipótesis principal apunta a que la mujer fue a realizar unas labores domésticas el viernes aprovechando que la casa iba a estar vacía porque los dueños se habían marchado de Gijón a pasar fuera el fin de semana. López González sufrió un resbalón mientras estaba subida a unas escaleras que le costó la vida, según explicó Estanis Presedo, el pequeño de sus tres hijos. Fueron los dueños del piso los que se encontraron el cadáver este domingo al volver a la ciudad. Su familia había dejado de tener noticias de ella cuarenta y ocho horas antes. "Estamos en shock. Era una mujer muy familiar, humilde y divertida", lamentó Presedo.

La última vez que la familia había contactado con María Esther López había sido el pasado viernes. Una hija suya afincada en Mallorca habló con ella por teléfono sobre la una de la tarde. Sabían además que leyó un mensaje de Whatsapp sobre las tres y que a las cinco y media se conectó a esta aplicación por última vez.

María Esther López había ido ese día a limpiar en casa de unos amigos. Fue allí donde sufrió el accidente que le costó la vida. Fuentes de la Policía Nacional descartan una muerte violenta. Su familia había decidido denunciar su desaparición tras pasar varias horas sin saber de ella. La asociación SOS Desaparecidos colgó en redes sociales su fotografía ayer por la mañana.

María Esther López deja tres hijos. Además de la que vive en Mallorca, tenía a otro chico y a Estanis Presedo. Estos dos últimos viven en Madrid. Estanis viajó desde la capital de España a Asturias ayer para tratar de dar con el paradero de su madre. La mujer era vecina de la zona Centro Gijón. Vivía muy cerca del paseo de Begoña. "La puerta estaba cerrada con dos vueltas de llave como siempre hace. El dinero estaba en su sitio y sus enseres también", contó Estanis Presedo, cuando todavía desconocía lo sucedido. El pasar de los minutos fue angustioso. Presedo se encontraba con varios policías cuando se encontró el cuerpo. "Me quedé en shock. Me lo explicaron y me llevaron a casa", dijo. El joven no conoce en persona a los amigos que encontraron el cuerpo de su madre.

Su hijo describió a López González como una mujer de carácter muy familiar y cercano. "Toda su vida la hacía en el centro. Iba todas las mañanas a desayunar con un grupo de amigas a una cafetería del paseo de Begoña", añadió.

La mujer había crecido en la parroquia de Vega. Quedó viuda de Manuel Presedo hace unos tres años. "Se convirtió en un gran pilar para los hermanos", relató Estanis Presedo. La pérdida de su marido le hizo pasar malos momentos, pero había recuperado la sonrisa. Su hija le había dado su primera nieta el año pasado. Tenía planteado viajar a Mallorca en fechas próximas para pasar toda la familia unos días juntos y estar con la pequeña. "Era muy hogareña", finalizó su hijo. La familia fijará en las próximas horas el velatorio y su posterior funeral.