El emotivo tributo a "Suso el de la Emperatriz", un hijo del Cantábrico

"Es un orgullo muy grande, una satisfacción enorme". Así se expresaba ayer Jesús Gutiérrez, conocido en su amado mundo de la mar como "Suso el de la Emperatriz". A sus 97 años, estaba exultante tras descubrir la placa en su honor que presidirá a partir de ahora el pantalán F3, en el espigón de Fomento. Un tributo del Puerto Deportivo para reconocer la carrera del candasín vinculado a Gijón como pescador, que arrancó a los escasos 14 años. A los 18, ya era patrón.

El cariño recibido ayer por amigos y familiares le provocó por momentos el deseo de abandonar su retiro y retornar a las aguas. "Esto me da fuerzas para volver a salir", bromeó. Tantas aventuras no se olvidan. "El corazón me lleva a la mar. Soy gaviota", afirmó. Salvo alguna escapada ocasional, la del pasado 1 de mayo será la última en la que "Suso el de la Emperatriz" se embarque para pescar.

El escritor José Marcelino García le dedicó unas palabras al homenajeado, del que alabó cómo salió de las dificultades con las que se topó en la vida para ligarse para siempre a la mar. "Los candasinos dejamos de ser hijos de la mar y somos parientes cada vez más lejanos, pero permanecen los recuerdos y las hazañas de aquella Emperatriz que era la reina del Cantábrico", subrayó García. "Eres de las pocas personas que decías que amabas a la mar", dijo. Jorge Juan Uría, hijo de Jesús Gutiérrez, leyó un mensaje dejado por Flor Guardado, directora del Puerto Deportivo, que no pudo asistir al homenaje. En él, Guardado refrendó el "respeto" y la "admiración" de la entidad por la trayectoria de "Suso el de la Emperatriz", que no paró de recibir las felicitaciones de todo aquel que se le acercaba.

La entrega de una metopa conmemorativa precedió al descubrimiento de una placa que refleja a la perfección y de forma concisa la figura de Gutiérrez: "Una vida dedicada a la mar". Destapó la pieza acompañado de hijo, también llamado Jesús Gutiérrez. Su padre, embriagado por la emoción, reconoció lo "dura" que es la mar y dejó un claro mensaje para las nuevas generaciones. "Si quieres ser de la mar, hay que ir a la mar, de madrugada si hace falta", proclamó. Finalmente, sonó "Salve Marinera" para clausurar un acto que sirvió para que la pasión de "Suso el de la Emperatriz" quedara inmortalizada en su querido embarcadero.