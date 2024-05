La FAV duda del nuevo diseño para el vial de Jove: "No se entiende"

"Ni lo entendemos ni lo compartimos". Esta es, por ahora, la postura de la federación de asociaciones de vecinos (FAV) de la zona urbana, según señaló ayer su presidente, Manuel Cañete, respecto al nuevo diseño que plantea el Ministerio de Transportes para el vial de Jove, que trabaja en una solución con tramos semisoterrados o en trinchera, pero no en túnel. "La solución es el soterramiento y lo que se contempla parece un problema de dinero, no de soluciones", insiste Cañete, que aguarda, no obstante, a una reunión de la zona oeste prevista para mañana y en la que se tratará de asumir una postura más concreta. La oposición, mientras, se muestra dividida. Izquierda Unida prefiere no entrar a valorar unas ideas que no están por ahora detalladas e insiste en la "posición unánime" de Gijón respecto a descartar una solución en superficie, Podemos pide huir "de excusas" y Vox considera que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, solo dio "buenas palabras y evasivas". El PSOE de Gijón, por su parte, sí entiende que "cualquier opción que no sea en superficie ya es de por sí algo positivo".

Cañete también considera que el principal avance logrado hasta ahora sea la aparente renuncie a una solución entera en superficie, pero por ahora no acaba de entender cuál es el planteamiento de Transportes a la hora de descartar la construcción de un túnel. También considera que, independientemente del análisis que pueda surgir del sector vecinal, la responsabilidad recae ahora sobre los gobiernos local y autonómico. "Son ellos los que tienen que posicionarse", asegura.

En concreto, Santano señaló esta semana que, debido a "la complejidad y los riesgo" que se atisbaron en el proyecto de obra del túnel de Jove, una alternativa soterrada "no da solución" para los accesos al Puerto, pero que sí podría ser viable encontrar "un equilibrio" entre lo técnicamente posible y la voluntad ciudadana. Sin dar detalles, señaló que el vial de Jove podría tener "partes en superficie y otras semienterradas, en trinchera o incluso con un falso túnel con losa". Se espera tener un proyecto más definido dentro de unos meses, hacia el verano.

La oposición, mientras, lanza valoraciones dispares. "No vamos a entrar a valorar si el vial de Jove se soterra en unas zonas y en otras no, y en cuáles se soterra y en cuáles no. La posición unánime de Xixón es muy clara: lo que se pide al ministerio es una solución que descarte tráfico pesado en superficie en el oeste de la ciudad", señala Javier Suárez Llana, de IU.

Algo más dura se muestra Olaya Suárez, de Podemos. "Los y las vecinas de Xixón ya estamos cansadas de palabras huecas. Vemos de nuevo su nula disposición a escuchar a la gente que vive aquí para entender lo que necesita. El hecho de que destaque que los terrenos son del Ministerio para facilitar las cosas deja entrever que esto es un asunto económico", reprocha. La edil hace, también, demandas: "Que hagan los estudios que son necesarios para desterrar la idea del túnel y se dejen de excusas y de racanearle a Xixón lo que le llevan prometiendo décadas y que licitaron hace menos de un año. Y que tengan algo claro: no vamos a permitir que el resultado sea trasladar el problema de La Calzada a Jove en superficie". Y recuerda: "Mover el humo y el ruido 400 metros no es una solución y la movilización ciudadana va a impedir que se sigan riendo de esta ciudad". Sara Álvarez Rouco, de Vox, y más allá de la crítica a las supuestas "evasivas" de Santano, insiste en no renunciar a una solución en superficie. Y Luis Manuel Flórez, "Floro", del PSOE, explica: "El puerto de El Musel tiene dos accesos: uno es el de Cuatro Caminos que debemos cambiar para eliminar el tráfico pesado de la zona urbana de La Calzada, y el acceso de Aboño, que ya lleva la mayor parte del tráfico y que hay que mejorar. Tenemos que avanzar en esas dos cuestiones siempre desde el consenso".

