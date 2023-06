"Garantizar que las compañías y músicos que utilizan el asturiano como lengua para sus propuestas no van a sufrir el veto ni la discriminación por parte de Divertia". Esta es la exigencia al gobierno tripartito de Foro, PP y Vox que realizan seis colectivos culturales de la ciudad ante lo que consideran "el sectarismo de la nueva concejal de Festejos", en relación a Sara Álvarez Rouco, que hace días, en una entrevista en Onda Cero, comentó que "si se puede" no se contrataría a quienes actuaran en asturiana. La Sociedad Cultural Gijonesa, Ateneo Obrero, Asociación Cultural Caja de Músicos, Sociedad Cultural Gesto, Asociación Cultural Grana y Compañía Asturiana de Comedias son los firmantes de un manifiesto conjunto, dirigido especialmente a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, para que Gijón "no retroceda en el uso del asturiano" y que se siga promocionando.

El texto enumera varias críticas a las palabras de la edil de Vox, al entender que "ponen de manifiesto la inaudita intención de censurar y eliminar a la cultura y la lengua asturiana como parte de su acción de gobierno". "El veto al asturiano es parte de un programa ideológico que no se circunscribe a la lengua, como se está viendo en otros ayuntamientos y comunidades en los que esta formación accede al poder, sino que afecta a otras libertades y derechos fundamentales", añaden. Además, estiman que la medida "supondría un grave agravio para la ciudadanía y para el sector de la música y las artes escénicas asturianas". Y rematan con que supone "un ataque directo al espíritu y letra de la declaración universal de los derechos humanos". Los firmantes exigen por tanto al gobierno local que "impida este tipo de políticas y declaraciones sectarias fruto del extremismo excluyente y que amenazan la convivencia".