La Federación rural acude a los tribunales para frenar el Plan de Movilidad

"No se tuvo en cuenta a la zona rural, se la olvidó totalmente". Lo dice Miguel Llanos, presidente de la federación de asociaciones vecinales de la zona rural, "Les Caseríes", para justificar el que ha sido el nuevo paso adelante de las parroquias para frenar el Plan de Movilidad aprobado en el pasado mandato: acudir a los tribunales. La entidad, a través de sus servicios jurídicos, ha acudido al contencioso-administrativo para registrar una queja en la que exigen que, como "acto administrativo", el Plan debería poder recurrirse. "Ya habíamos discutido con el Ayuntamiento sobre esto porque nosotros consideramos que el documento es un reglamento y que, en cualquier caso, debería ser recurrible, porque lo contrario es dejar indefensos a los ciudadanos", señala Eva Llompart, abogada de la federación.

Llanos aclara que es consciente de que el nuevo gobierno local "entiende" la posición de "Les Caseríes" y que tampoco ve con buenos ojos un documento que, de hecho, se pretende volver a redactar. La federación, sin embargo, tiene dudas respecto al propio proceso que dio como resultado la aprobación del plan. "Por eso hemos decidido impugnarlo; entendemos que la administración debe estar sujeta a control", señala.

Llompart también entiende que la aprobación de esta hoja de ruta tendría que permitir recurso ante los tribunales, así que ha presentado en nombre de "Les Caserías" es ta queja ante el contencioso a inicios de esta semana. "Ante las dudas, lo mejor es que un juez diga si esto se podía hacer o no", defiende. Llanos, por su parte, aclara que este registro podría no ser admitido a trámite, pero que igualmente la postura de "Les Caseríes" no se va a aminora: "Sabemos que el nuevo gobierno tiene otras ideas, pero no podemos quedarnos parados".

El Plan de Movilidad se aprobó el pasado abril, en el anterior mandato, con el apoyo de los ediles de PSOE, IU y Podemos y con el resto de grupos en contra. La aprobación del documento, de hecho, provocó una de las varias crisis internas entre los socialistas, cuya agrupación consideraba el plan como "mejorable", pero animó a sus ediles afines a dar igualmente su visto bueno para no entorpecer más el trámite y dejar esa posible revisión para más adelante. Una revisión que el actual gobierno de Foro, PP y Vox implantará con la redacción de un plan nuevo.