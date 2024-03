Carmen Moriyón: "Es un agravio a Gijón que necesita respuesta social y política"

«Nos va a costar digerir esto, pero le prometo que no vamos a parar hasta sacar de La Calzada los 1.500 camiones que pasan a diario por el barrio. Creemos en su palabra, pero nos tendrá aquí cada tres meses». Ese fue el mensaje con el que la alcaldesa de Gijón se despedía ayer del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en la sede madrileña del Ministerio que encabeza Óscar Puente. Carmen Moriyón fue a Madrid con el objetivo de traerse de vuelta a Gijón una fecha concreta que fijase la licitación y arranque de la construcción del vial de Jove. Y lo hizo junto al Principado de Asturias, con la presencia del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, y con el aval de un acuerdo unánime de toda la Corporación aprobado en el último Pleno que reivindicaba la urgencia del proyecto por su trascendencia para la vida de Gijón, sobre todo de sus vecinos de la zona oeste.

Pero fechas concretas no fue precisamente lo que se encontró en Madrid. Más bien una vuelta a la casilla de salida del año 2005. Por eso ya en Gijón, y con parte de la digestión del «nuevo fiasco para Gijón» ya hecha, Moriyón hizo una reflexión más contundente y política. «Lo ocurrido con el vial de Jove, un proyecto esencial para la ciudad, supone un agravio a Gijón sin precedentes y requiere de una respuesta rotunda a nivel político y social», indicó la regidora antes de ponerse a disposición de los vecinos para «ir hasta donde haga falta para defender los intereses de Gijón». A la forista los nuevos argumentos técnicos que ayer se le presentaron en Madrid fueron la confirmación de que «en el mes de mayo, al borde de unas elecciones, hubo quien antepuso los votos a la verdad. Es decir, aquel anuncio de la ministra Raquel Sánchez junto a dirigentes socialistas autonómicos y locales y su influencia en el proceso electoral inmediatamente posterior fue, a todas luces, un fraude a la ciudadanía».

«Un fraude electoral del PSOE», afirma la regidora

Sí agradeció a Santano «que nos haya dicho la verdad, aunque sea una verdad difícil de gestionar. Solo cuando se conoce la verdad se puede empezar a avanzar» Asumió Moriyón que toca «acatar» una decisión en base a la seguridad de las familias de 150 viviendas y una residencia de ancianos «pero yo no volví a la política para cometer los mismos errores y obrar de la misma manera. Necesitamos ver los informes y los proyectos se deben abordar junto al Ayuntamiento y el Principado. Queremos un vial del siglo XXI que respete las cuestiones medioambientales. No podemos, simplemente, trasladar el tráfico de camiones de un sitio a otro». Su mensaje final: «La confianza en el Ministerio se basará en resultados. Esta vez, Madrid va a cumplir con Gijón. No queda otra».

El trabajo a tres bandas y el «respaldo absoluto a la posición del Ayuntamiento y su alcaldesa» fue el compromiso de Alejandro Calvo, consejero de Fomento del Principado de Asturias que pidió «recuperar con hechos el tiempo y la credibilidad perdida. Hay que buscar soluciones y buscarlas ya porque los gijoneses llevan demasiado tiempo esperando». Calvo pidió transparencia en todos los procesos vinculados al vial de Jove y que se formalicen al más alto nivel los nuevos compromisos del Ministerio de Transportes con Gijón.

