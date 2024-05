Vizoso, sobre su premio en la gran fiesta vecinal en el Solarón: "Es un gran honor"

"Va a ser todo un honor". El cronista oficial de Gijón y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, Luis Miguel Piñera, y el cirujano e investigador Francisco Vizoso no hablaron ayer entre ellos pero respondieron así, al unísono, por su papel protagonista en la "I Fiesta vecinal de Xixón", la gran fiesta de prao en la que trabaja la Federación vecinal en el Solarón. La cita, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, promete ser uno de los grandes eventos del verano y tendrá en estas dos figuras a dos de sus caras visibles. El primero será el encargado de dar el pregón el día del comienzo de los festejos, es decir, el 31 de mayo, y el segundo recibirá el "Pelayo de Oro" que servirá para nombrarlo, a ojos de la FAV, como "vecino ejemplar" el 1 de junio. Tanto Piñera como Vizoso, por su dilatada y exitosa carrera, cada uno en su ámbito, atesoran decenas de premios de la máxima importancia. Sin embargo, ayer los dos reconocieron, cada uno en su estilo, la gran importancia que supone para ellos recoger un galardón de manos del movimiento vecinal.

La cita de el Solarón promete ser uno de los eventos de la primavera gijonesa. No solo por la gran cantidad de actividades que hay programadas del 31 de mayo al 2 de junio, sino porque, además, implicará poner en un escenario como el Solarón, en el centro de la política municipal durante los últimos meses, tres carpas más un gran camión escenario en la que actuarán diferentes orquestas de la talla de "Tekila". La cita promete ser aún más multitudinaria que la gran comida en la calle, al estilo de la de Avilés, que impulsó la FAV allá por septiembre en El Lauredal. El programa festivo para el Solarón incluye concursos, documentales, actividades para los más pequeños, juegos tradicionales y una gran paellada vecinal para estrechar lazos entre todos los barrios .

GIJON. LUISMI PIÑERA, CRONISTA DE GIJON, JUNTO A LA PLAYA DE SAN LORENZO / Julián Rus

El doctor Francisco Vizoso es una eminencia médica, famoso por sus investigaciones con células madre en el Hospital de Jove. Gallego de nacimiento, fue nombrado Hijo Adoptivo de Gijón en la ceremonia de entrega de medallas de la Villa por el San Pedro del año pasado. Acumula decenas de premios por su labor científica, no obstante, ayer confesó sentirse "abrumado" por este galardón que ahora le va a conceder la Federación de vecinos. "Es un honor enorme, por venir de donde viene que es de Gijón, la ciudad en la que me he volcado y de la que solo recibo muestras de cariño", comentó, verdaderamente emocionado. "Ya no sé qué más hacer para corresponder a esta ciudad. Este premio es un orgullo porque viene del paisanaje de la ciudad, de una ciudad que destaca por su solidaridad y en la que nunca me he sentido solo", añadió. "Recibir un honor así es una responsabilidad porque viene de luna comunidad ejemplar como son las asociaciones de vecinos de los barrios", finalizó.

Luismi Piñera también se sintió feliz por dar el pregón de la cita. No quiso, como acostumbra, revelar ni un solo dato de lo que dirá el 31 de mayo para mantener intacta la sorpresa. Sí que avanzó que su texto "no será festivo, sino que será reivindicativo". "Es un honor poder abrir el evento con mi pregón. Coincide con el 35.º aniversario de la creación de la Federación de asociaciones vecinos y vecinos y eso, vecinos uniéndose, tirando en la misma dirección, autogestionándose, reivindicando cosas, es lo que da fuerza a la ciudad. Asociándose de abajo hacia arriba", expresó Piñera. "Desde hace muchos años el movimiento vecinal local es fuerte y eso es bueno para Gijón. Hombres y mujeres que dedicaron y dedican su tiempo libre, tras su horario laboral o tras su jubilación, para tratar de mejorar los barrios, que es mejorar Gijón", ahondó el cronista oficial de la ciudad. "En esta actualidad del 2024 hablamos corazón y de pulmones. Del corazón partido de Xove y del pulmón que necesita el Solarón", finalizó Piñera, en referencia al lugar donde tendrá su desarrollo esta gran fiesta de prao. Una fiesta de prao que promete marcar un inicio del verano por todo lo alto y para las que se espera una gran afluencia. Además de las actividades mentales anteriormente, está previsto que se proyecten varios documentales en la carpa vecinal y que haya una operación kilo a favor de la Cocina Económica.

