Placas "mentirosas"

Se trata de esas placas de metacrilato que vemos adosadas a varios monumentos gijoneses. Brevemente, explican (en castellano, inglés y asturiano) las principales características del monumento. Al lado de la puerta principal del Instituto hay una de esas placas. Leemos en ella que el 19 de octubre de 1797 Jovellanos colocó la primera piedra del Real Instituto Asturiano, y eso es verdad, pero confuso. No aclara el texto que esa fue su segunda sede tras la Casa del Forno, junto a la casa natal del ilustrado.

En la del parque de Isabel la Católica leemos que es el espacio verde de mayor extensión de la ciudad, 151.857 metros cuadrados. En realidad, se queda corta la cifra, pero es que el Jardín Botánico Atlántico supera los 250.000 metros cuadrados. Y, desde luego, está el parque de Los Pericones: casi 400.000 metros cuadrados. Dos placas ilegibles: la de la Casa de Correos y la del Banco de Gijón. "Ilegibles" porque las vemos en la lejanía, a más de dos metros sobre el suelo. La del Banco pone en letras grandes que en origen fue el Banco de Crédito Gijonés, pero en el texto lo llama Banco de Crédito Industrial Gijonés.

Anexa a la plaza de toros de El Bibio (El Bibio Bullring) la información pone que las obras se prolongaron desde 1886 hasta 1888. Eso no es verdad, la construcción fue muy rápida: entre enero y agosto de ese 1888. En Cimavilla y colocada en la travesía de La Corrada hay una placa que la llama calle de La Corrada (Corrada street / La cai La Corrada) aunque luego pone plaza. Dice que allí tuvieron lugar las primeras corridas de toros en Gijón, "durante la festividad de San Pedro de 1660". Cierto que fueron en el año 1660 pero no por San Pedro sino por San Antonio. Gracias a las actas municipales del 16 de junio de 1660 sabemos el nombre del primer torero que hizo el paseíllo en Gijón: Juan de Solares, de apodo "Figón". Toreó y estoqueó tan bien dos toros que no le dieron orejas y rabo sino los dos toros enteros. Eso leemos.