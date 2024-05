Ensin llingua nun hai paraísu

Esta selmana pasada, demientres l’actu central de la Selmana de les Lletres Asturianes, el presidente de l’Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, llanzó un órdagu abondo potente a la presidencia del Principáu, y, en xeneral, a toles fuercies polítiques na rexón, tocantes cola necesidá d’algamar consensos que mos dexen avanzar na defensa y potenciamientu de la llingua tradicional d’Asturies, la Llingua.

Yera un actu, el del Campoamor, que cuntaba cola presencia de les autoridaes de los partidos nos palcos del mesmu, particularmente colos dos fondamentales, Queipo y Barbón, anque protagonistes tamién yeren los mio dos queríos profesores de la UABRA, Claudia Menéndez y Pablo Rodríguez Medina, nomaos académicos de númberu de l’Academia, y con munchos años per delantre pa siguir aportando nel estudiu y recuperación de la nuesa llingua y tradiciones.

Foi Antón, como siempres, mui midíu nes sos pallabres, naide va poder acusalu de rompedor o faltosu nes sos manifestaciones a lo llargo del so mandatu. Ye consciente de la función subordinada de la so institución, y poro apella siempres a la comprensión de los políticos, responsables auténticos de los avanzos y parones na cuestión llingüística asturiana.

Nel cincuentenario de l’apaición de Conceyu Bable, al qu’Antón pagó tributu, señaló’l presidente la necesidá d’avanzar nel desarrollu de la Llingua, con base nel consensu, pos son yá munchos los años, tantos como la Llei d’Usu, nos que malapenes s’atalanta un res de nuevu, más allá de matices cosméticos pensaos pa contentar a la parroquia votante, pero ensin algame verdaderu nin fondura.

Y equí aportamos, una vegada más, a la respuesta rellampiante del presidente del Principáu, aguiyáu un día depués pola manifestación pola oficialidá, que de les so arengues pudiera deducise qu’ensin Oficialidá nun hai paraísu. Un Barbón que yá convocó esta mesma selmana a los partíos políticos pa atopar una solución ¿Consensuada? Difícilmente. El Partíu Popular, padre, de la mano de Sergio Marqués, de la Llei d’Usu, yá se manifestó nidiamente en cuantu a la voluntariedá de la Llingua, dalgo que choca cola Oficialidá, que conduz inesorablemente al infiernu llingüísticu, como mos amuesen les rexones que yá la tienen.

Vien una temporada, una vegada más, de discutonios triviales sobro la Llingua, anque espero que, a lo menos, sirvan pa dar un emburrión a la propia Llei d’Usu, que la lleve a maximizar toles so posibilidaes, al so esporpolle, y con ella l’asturianía y la concencia de ser de los so ciudadanos, con independencia de credos y dende la voluntariedá. Ye lo qu’hai.

