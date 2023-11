No tengo palabras. Lo que uno puede humillarse, arrodillarse, mentir y llevar a España a la locura para mantener su puesto, para conseguir más dinero para prevaricar, porque todos son iguales. Qué asco Coalición Canaria, qué asco el Lehendakari, que es el próximo al que el dictador ya le he prometido ser “nación” para poder perpetuarse en su puesto. Porque va a seguir. Nada ni nadie se lo va a impedir. Puede pactar con el mismo diablo, que por cierto estoy segura ya lo ha hecho, y pasar otros 40 años de dictadura. ¿Dictadura entonces? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde los que le votaron cuando les juró que nunca lo haría? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo pueden criticar que los españoles salgan a protestar, cuando ellos amnistían a quienes quemaron coches, desvalijaron comercios, cortaron autopistas, tenían alijos de explosivos...? Esos que dieron un golpe de estado y que él, el dictador, ha perdonado. Qué asco. ¿Por qué no hacemos nada? ¿Dónde está esa mayoría silenciosa, cada vez más amordazada, que consiente todo esto? Viendo cómo destrozan esa democracia por la que lucharon muchos que hoy no levantan su voz dentro del propio partido que este narcisista patológico, mitómano exacerbado, está destrozando, ¿dónde están los socialistas de verdad? ¿Son todos como él? Pues sí, lo son, desde hoy mismo no les respeto en sus opiniones, aunque los tenga cerca. No nos crucemos de brazos, salgamos, que nos oigan… Que España, recuerden, no paga traidores. Qué asco.

PD: Felipe: calienta... ique sales!