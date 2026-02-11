Si te gustan los minerales y los fósiles, esta feria prevista en unos días en Vegadeo te interesa

Vegadeo acoge la celebración de la primera gran Feria Internacional de minerales, fósiles, femas, meteoritos y astronomía. Tendrá lugar entre el 20 y el 22 de febrero en el recinto ferial y habrá muestra de colecciones, concursos, talleres y exposiciones como la titulada "Las cinco extinciones masivas de nuestro planeta tierra".

"Será un evento de referencia que reúne divulgación científica, aprendizaje y ocio familiar con fósiles originales, meteoritos, minerales de todo el mundo, una zona de librería científica, talleres, actividades infantiles, charlas y propuestas educativas para todas las edades", precisa el consistorio veigueño.

En el programa de la feria figura la organización de mesas de intercambio para coleccionistas, que llegarán desde diferentes puntos de España y de fuera del país para mostrar sus colecciones. Se organizará una actividad de reconocimiento de minerales y fósiles dirigida a los niños, que también disfrutarán excavando minerales. Asimismo habrá talleres de limpieza de fósiles y minerales fluorescentes, además de actividades de astronomía y cosmología.

La cita también ofrecerá a los niños la oportunidad de participar en el "Quiz de Paleontología y Mineralogía" y conseguir un mineral gratuito como reconocimiento a su aprendizaje. La oferta se completa con atracciones infantiles y servicio de churrería y pulpería. El horario previsto de la feria es de 10:30 a 21:00 horas.

El interés que despiertan los minerales quedó patente en la última Feria de Muestras, cuando hubo un monográfico de minerales que cosechó mucho éxito. De ahí que las expectativas de cara a esta nueva propuesta sean buenas.