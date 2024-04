La voz del campo somos todos

El pasado día 4 se publicó en la sección Campo y Mar de LA NUEVA ESPAÑA un artículo de opinión titulado "La representación del campo", firmado por Borja Fernández Fernández, y consideramos que es necesaria una respuesta, ya que las cuestiones expuestas y afirmaciones contenidas en dicho artículo no se ajustan a la realidad.

Lo que más llamativo nos resulta es que en opinión de Borja Fernández los únicos problemas que tienen los agricultores y ganaderos de nuestra región se limitan a la representatividad en el campo y que sus esfuerzos por denostar constantemente el trabajo de los que llama "sindicatos tradicionales", nos lleva a la conclusión de que su objetivo es alcanzar lo mismo que critica: "sentarse en un sillón". El hecho de haber vendido a la opinión pública un "acuerdo histórico" a raíz de las movilizaciones del pasado 8 de febrero, acuerdo que se limita única y exclusivamente a conseguir un proceso electoral para ubicar a las organizaciones emergentes, nos lo ratifica más si cabe. Le reiteramos a URA que un acuerdo más extenso y concreto fue adoptado por el Consejero de Medio Rural y Política Agraria con ASAJA-Asturias, COAG-Asturias y UCA el 7 de febrero. Lamentablemente a día de hoy poco o nada se ha cumplido del citado acuerdo, pues debido a la pésima gestión de las ayudas PAC por parte del Principado de Asturias, un gran número de ganaderos siguen sin percibir los pagos pendientes de la campaña 2023. Pero tal parece que esa cuestión no es de interés para el sector, únicamente lo son las elecciones.

Recordamos a URA que los problemas del sector agrícola y ganadero no se negocian únicamente con la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, sino con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el Ministerio de Hacienda y con Bruselas y allí esa organización carece de representación. Imaginamos que también sabrán que ASAJA y COAG son las únicas organizaciones que a día de hoy no han firmado el acuerdo de las 43 medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura, porque han llegado tarde, son insuficientes y olvidan al sector ganadero, lo que demuestra una vez más que estamos para defender los intereses del sector como siempre hemos hecho hasta la fecha y seguiremos haciendo.

Nuestras organizaciones no son responsables de la ausencia de proceso electoral en el campo y, como no puede ser de otra manera, creemos necesario y democrático que se elija a los representantes de los agricultores y ganaderos pero dentro de una consulta de representatividad a nivel nacional y mediante un proceso limpio. Lo que necesita el sector es que se pongan encima de la mesa propuestas serias y concretas para satisfacer sus necesidades y no centrar nuestra precampaña o campaña en manipular o falsear datos en contra de los demás participantes del proceso electoral.

Aprovechamos para exponer públicamente que el principal motivo por el que nuestras organizaciones abandonaron la unidad de acción está causado por los hechos y actuaciones de URA, que lo único que persiguen es nuestro desprestigio a costa de mentir de forma sistemática y reiterada. Aquellos que presumen de democráticos no permitieron a los representantes de nuestras organizaciones dirigir unas palabras a los participantes en la movilización llevada a cabo en Oviedo el pasado 16 de mayo, donde sí intervinieron políticos y el propio Borja Fernández Fernández. La unidad de acción consiste en participar en igualdad de condiciones y no intentar situarse por encima de los demás; lo verdaderamente importante son los agricultores y ganaderos, los egos hay que dejarlos en casa.

Por otro lado, mostramos nuestra perplejidad ante la falta de respeto y el insulto constante a las personas de más edad que al parecer no son merecedores de acudir a manifestaciones, ni opinar, ni participar en un proceso electoral. Como dijo Jacques Rumain, "la experiencia es el bastón de los ciegos". Pues bien, ciegos seríamos todos si olvidáramos que la sociedad actual y la realidad de nuestros pueblos es producto de la historia, y esa historia la han hecho hombres y mujeres que han trabajado a lo largo de los años por crear un sector competitivo y rentable del que ahora se pueden beneficiar todos esos jóvenes que parecen olvidar que gracias al esfuerzo de "los más veteranos", muchos de ellos aún en activo, tienen unas explotaciones y una mano de obra que les permite disfrutar de una calidad de vida que sus padres no tuvieron. Es por ello que no podemos entender la defensa del sector sin la participación de todos sus integrantes, tengan la edad que tengan.

Respecto a las falsas acusaciones vertidas de que los tres sindicatos se repartieron 600.000 euros y un piso con plaza de garaje en la C/Río San Pedro de Oviedo, exigimos una rectificación pública al coordinador de URA. Todos los bienes han sido adscritos al Principado de Asturias. La ñey 5/2014, de 6 de junio, de extinción de la Cámara Agraria del Principado de Asturias, establece en su disposición adicional que: "El patrimonio resultante de la liquidación de la Cámara Agraria se integrará en el patrimonio del Principado de Asturias, que se adscribirá a la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para su destino a fines y servicios de interés agrario en la comunidad autónoma".

Las organizaciones agrarias siempre hemos prestado asesoramiento y servicios de interés general al sector agrario, pero no solo eso, sino que nos hemos movilizado desde nuestra creación hace más de 40 años, y hemos conseguido grandes hitos y logros para el sector. Por todo ello, seguiremos adelante con ese objetivo del que nunca nos hemos apartado y que no es, ni mucho menos, la división de las personas que lo forman, sino el trabajo serio y responsable. No estamos para hacer política como otros, estamos del lado de nuestros agricultores y ganaderos.

