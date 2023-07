El colegio Amor de Dios aprende en Europa

Dinamarca y Serbia fueron dos de los destinos de alumnos y profesores del colegio Amor de Dios dentro del proyecto europeo "Erasmus+". El centro ovetense tiene la acreditación "Erasmus+" durante cinco años, de 2022 a 2027. En este periodo dispondrán de financiación para promover oportunidades de movilidad de aprendizaje a los alumnos y a los docentes. Uno de los proyectos en los que colaboran lleva por título "Let´s Live the Olympic Dream Together!", que ha sido galardonado con el "Grand Prix of the European citizenship education".

Quince alumnos del colegio Amor de Dios han viajado la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, dentro de las actividades organizadas en el proyecto europeo "Erasmus+". Durante una semana, los estudiantes de tercer y cuarto curso de ESO, acompañados de tres profesores, se han adherido al programa del centro danés Skovvangskolen. Además del centro Amor de Dios otros socios en este proyecto del colegio danés son el francés "College les Colliberts", de Saint Michel en I´Herm; el húngaro Tápiószölös-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda; el italiano ICS "O. Orsini" de Castiglione della Pescaia y el serbio OS "Svetislav Golubovic Mitraljeta" de Belgrado. Los estudiantes de este último centro viajaron a Oviedo y alumnos del colegio Amor de Dios también se desplazaron a Belgrado. También se han establecido relaciones con el equipamiento educativo croata. "Y tenemos previsto viajar a Hungría en septiembre", aseguró la directora del centro ovetense, María José Ardura. Todas estas experiencias, señaló, "les sirven mucho a los alumnos porque se atreven a hablar en otras lenguas y conocen otros sistemas educativos". La mejora de la competencia lingüística en lengua inglesa, francesa e italiana es una de las finalidades de esta iniciativa pero también "desarrollar el sentimiento europeísta a través de la educación", dijo la docente. "Cada centro tiene un proyecto y lo presenta a los otros, que colaboran", indicó Ardura. El que desarrolla el colegio Amor de Dios se centra en el Camino de Santiago. "No solo por donde pasa, también el origen cultural, los pueblos involucrados, el arte...", señaló María José Ardura. El proyecto que desarrolla el centro danés trabaja el compromiso de inclusión, innovación metodológica y sostenibilidad del planeta, a través del fomento de la actividad física. También se desarrollan actividades virtuales "eTwinning" con los otros centros. Durante la estancia de los alumnos ovetenses en Aarhus participaron en clases de diferentes materias. Los estudiantes daneses prepararon varias actividades deportivas, entre ellas la escalada. Comprobaron las diferencias, como que se imparten otras asignaturas, entre ellas cocina y costura.